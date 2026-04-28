Andalucía reduce el paro en 1.100 personas en el primer trimestre del año

El mercado laboral en Andalucía cerró el primer trimestre del año con una ligera bajada del paro, al registrar 1.100 desempleados menos que en el trimestre anterior, un descenso del 0,17 %, hasta situar el total en 621.700 personas desempleadas; mientras que la ocupación también retrocedió en 9.000 personas —un 0,25 %— hasta alcanzar los 3.617.900 ocupados.

Según la encuesta de población activa (EPA) del primer trimestre, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro en Andalucía se situó en el 14,66 % de la población activa.