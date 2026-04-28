Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla: las ciudades donde los candidatos a las elecciones del 17M celebrarán sus actos de inicio de campaña

El arranque de la campaña electoral para las elecciones autonómicas en Andalucía está a la vuelta de la esquina. Los cinco principales partidos que concurren a los comicios se desplegarán en un total de cuatro provincias para dar inicio a los 15 días que preceden a la fecha de la convocatoria. Los actos tendrán lugar en la tarde del jueves 30 de abril, horas antes del pistoletazo de salida oficial que será en la medianoche del viernes 1 de mayo.

Los candidatos de PP-A, PSOE-A, Vox, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía estarán en las ciudades de Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. Aunque los actos tengan lugar en la tarde del próximo jueves, los partidos no podrán pedir el voto oficialmente hasta las 00:00 horas, tal y como recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).

Los dos grandes partidos se reparten entre Sevilla y Granada

El actual presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, abrirá la campaña en Sevilla capital. El enclave escogido por la formación son los Jardines de Murillo, junto al monumento a Cristóbal Colón, a partir de las 20:00 horas. Un punto muy próximo a la sede del PP-A ubicada en la calle San Fernando. Moreno dará comienzo a las dos semanas de campaña en la capital de Andalucía, a pesar de ser cabeza de lista por Málaga, su provincia natal.

En cambio, la candidata de los socialistas, María Jesús Montero, que es la número uno de la lista por Sevilla, ha escogido la ciudad de Granada para la apertura de la campaña electoral del 17M. En la jornada posterior, el festivo por el 1 de mayo como día del Trabajo, la candidata del PSOE-A a la Junta estará en un mitin en Cártama (Málaga) que dará comienzo a las seis de la tarde. Volverá a estar acompañada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que arropará a Montero como ya hiciera en otro acto en Córdoba el pasado domingo. El líder del ejecutivo estará muy presente durante los días fuertes de la campaña electoral previa a las autonómicas.

Vox, Por Andalucía y Adelante

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, celebrará el acto de inicio de campaña en la tarde del 30 de abril en Cádiz, circunscripción por la que es cabeza de lista al Parlamento andaluz. Precisamente, la capital gaditana ya acogió el pasado fin de semana otro mitin junto al presidente de la formación en España, Santiago Abascal, que acompañó a Gavira en la recta final de la precampaña.

La coalición Por Andalucía que agrupa a los partidos de Izquierda Unida (IU), Sumar y Podemos, entre otros, ha escogido también Sevilla capital para dar comienzo a los actos de campaña. Estará Antonio Maíllo, cabeza de lista por esta provincia y candidato a la Junta por la coalición de izquierdas.

Por último, el líder de Adelante Andalucía José Ignacio García hará lo propio en Málaga, aunque es cabeza de lista por la provincia de Cádiz. Concretamente, celebrará el acto de inicio de campaña este jueves 30 de abril a las 20:30 horas en los bajos del puente del Museo de Arte Contemporáneo de la capital malagueña.

Tras el anuncio realizado por el presidente Juanma Moreno a finales de marzo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el decreto por el que se disuelve el Parlamento autonómico y fijó el domingo 17 de mayo como la fecha de unos comicios en los que Juanma Moreno aspira a revalidar su mayoría absoluta ante un PSOE que busca frenar la caída que le apuntan las encuestas y un Vox que pretende consolidar el crecimiento que ya ha experimentado en otras autonomías.