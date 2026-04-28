Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retrasos CercaníasLluvia SevillaSalud Curro RomeroTranvibus Sevilla EsteSubida alquilerTerrazas AlamedaDiscocasetasHotel Sevilla EsteAniversario apagónPremios Maestranza
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Los accidentes de Adamuz y Gelida serán considerados incidentes de trabajo para mejorar las prestaciones de los afectados

Hacienda apunta que, al percibir el 100% de la base reguladora, una persona con una base de 2.100 euros mensuales pasará de cobrar 1.333 euros a 2.100 euros

Imagen de un tren AVE de Renfe a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Imagen de un tren AVE de Renfe a su paso por el tramo de vía, completamente restaurado, donde ocurrió el trágico accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). / Pedro Funes - Europa Press - Archivo

EFE

Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la asimilación de los procesos de incapacidad temporal derivados de los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y Gelida (Barcelona), dos día después, a accidentes de trabajo, lo que incrementará las prestaciones de los afectados.

El Ministerio de Hacienda ha explicado en un comunicado que este cambio normativo permitirá que tanto quienes trabajaban por cuenta propia como por cuenta ajena "disfruten de mayores ventajas en la prestación económica correspondiente de la Seguridad Social".

A modo de ejemplo, Hacienda apunta que, al percibir el 100% de la base reguladora, una persona con una base de 2.100 euros mensuales pasará de cobrar 1.333 euros a 2.100 euros.

También se beneficiarán de esta medida los perceptores de pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia o incapacidad permanente parcial y los perceptores de pensiones de viudedad y orfandad.

Noticias relacionadas

Esta medida se incluye en un real decreto ley que exime de IRPF las indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica y para los afectados por los incendios y que establece ayudas para la dana de octubre de 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía se enfrenta a una DANA que traerá varios días de lluvias y tormentas: esta es la previsión de Aemet
  2. Dónde se juega Juanma Moreno la mayoría absoluta según el CIS: el PP cae en Málaga, Córdoba y Huelva pero crece en Jaén y Almería
  3. La Junta de Andalucía plantea cambios de sedes y aumentos de funcionarios en sus delegaciones territoriales
  4. La Junta de Andalucía gastará 71 millones de euros en cinco años en las subidas salariales de los funcionarios por los nuevos complementos
  5. El acuerdo sobre el teletrabajo de los funcionarios andaluces divide a los sindicatos: 'El segundo día no llegará hasta 2027
  6. Muere un motorista de 39 años durante el fin de semana del Gran Premio de Jerez
  7. ¿Cuánto dinero y propiedades tienen los candidatos a las elecciones del 17M? Ya son oficiales las declaraciones de bienes de Juanma Moreno y María Jesús Montero
  8. Un mes de mayo caliente en las escuelas infantiles andaluzas: hasta tres huelgas podrían dejar sin guarderías a miles de familias

Los accidentes de Adamuz y Gelida serán considerados incidentes de trabajo para mejorar las prestaciones de los afectados

Los accidentes de Adamuz y Gelida serán considerados incidentes de trabajo para mejorar las prestaciones de los afectados

Andalucía comienza un tratamiento "pionero" contra la piel de mariposa: Leo y Adrián son los primeros en recibir sus dosis

Andalucía comienza un tratamiento "pionero" contra la piel de mariposa: Leo y Adrián son los primeros en recibir sus dosis

El vídeo de campaña del PSOE de Huelva que triunfa en redes: "Es casero, casero"

El vídeo de campaña del PSOE de Huelva que triunfa en redes: "Es casero, casero"

La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 ya está aquí: estos son los precios por plato de gambas y las novedades del certamen

La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 ya está aquí: estos son los precios por plato de gambas y las novedades del certamen

La desconfianza en la clase política crece: el 70% de los jóvenes andaluces afirma que mienten

La desconfianza en la clase política crece: el 70% de los jóvenes andaluces afirma que mienten

Así están los embalses en Andalucía tras 21 semanas ganando agua

Así están los embalses en Andalucía tras 21 semanas ganando agua

Más de 48.000 pruebas y operaciones suspendidas en 24 horas: la sexta huelga médica en Andalucía cuesta ya siete millones

Más de 48.000 pruebas y operaciones suspendidas en 24 horas: la sexta huelga médica en Andalucía cuesta ya siete millones

De las gafas gratis al dentista, el nutricionista o el podólogo: Adelante Andalucía presenta sus propuestas para las elecciones

De las gafas gratis al dentista, el nutricionista o el podólogo: Adelante Andalucía presenta sus propuestas para las elecciones
Tracking Pixel Contents