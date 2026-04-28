Así están los embalses en Andalucía tras 21 semanas ganando agua
La cuenca del Guadalquivir lidera el aumento con 7.016 hectómetros cúbicos, mientras otras demarcaciones presentan descensos leves
Los embalses andaluces mantienen su tendencia al alza y alcanzan este martes el 86,71% de su capacidad, con 9.611 hectómetros cúbicos, tras sumar doce hm3 en la última semana. Con este nuevo incremento, las reservas de agua en Andalucía encadenan ya 21 semanas consecutivas de crecimiento, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de más de 36 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 50,68%, con 5.591 hm3, y mejoran en 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.681 hm3 (60,28%).
Embalses del Guadalquivir
Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 87,37%, con 7.016 hm3, con catorce hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.989 hm3); y mejoran en 2.116 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.900 hm3.
Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza incrementa levemente sus reservas y se sitúa en 76,91%, con 903 hm3, tres más que hace una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (590 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 657 hm3 en este periodo.
Tinto, Odiel y Piedras
Igualmente, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un leve descenso en sus reservas pasada una semana situándose en 201 hm3, al 87,78% de su capacidad, y con solo una menos respecto a la semana anterior. Por su parte, la media de los últimos diez años es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad (192 hm3), y cuenta con nueve hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 210 hm3.
La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz también desciente levemente tras una semana y se sitúa al 90,3% de su capacidad total, con 1.491 hm3, cuatro menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 577 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 914, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (847 hectómetros).
Reserva hídrica española
La reserva hídrica española está al 83,4% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.752 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 53 hm3 (el 0,1% de la capacidad total de los embalses).
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