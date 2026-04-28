Expertos avisan a los padres: "Usar pantallas por la noche puede aumentar un 80% el estrés y los problemas de sueño en niños"

La Copa COVAP es una iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, junto con la Federación Española de Psicología del Deporte (FEPD), alertan de que el uso excesivo de pantallas aumenta un 80% el riesgo de sufrir problemas de sueño, una de las principales causas de estrés y malestar emocional en niños, niñas y adolescentes.

El dato clave: un 80% más de riesgo

El dato se sustenta en un estudio realizado por la Universidad Católica de Santa María (Perú), que alerta además de que casi la mitad de los escolares (48,7%) presentan dificultades para dormir, con un tiempo medio de exposición a pantallas de casi cuatro horas diarias.

El sueño es uno de los pilares fundamentales para la recuperación física y mental. Cuando no se descansa lo suficiente o la calidad del sueño es baja, se altera el equilibrio emocional y aumenta el estrés, la irritabilidad y la fatiga. David Peris Delcampo. — Presidente Federación Española de Psicología del Deporte.

Esta falta de descanso tiene repercusiones directas en el bienestar psicológico, la concentración y el rendimiento académico y deportivo, tal y como confirma también la investigación publicada en la revista Psicoespacios sobre los efectos del tiempo en pantalla en la salud mental infantil.

Por qué la luz azul altera el sueño

El uso prolongado de dispositivos electrónicos provoca un estado de alerta constante debido a la estimulación de sus contenidos y pantallas, lo que dificulta la desconexión mental antes de dormir. Además, la luz azul que emiten estos dispositivos reduce la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño, retrasando la conciliación y empeorando la calidad del descanso.

Los efectos de esta falta de sueño tienen una consecuencia directa en la vida diaria, ya que "cuando los niños y adolescentes duermen poco o mal, no solo están más cansados, sino que presentan más dificultades para concentrarse, mayor nerviosismo y menor capacidad para gestionar la frustración o el estrés”, señala Peris Delcampo.

Esto puede traducirse en un peor rendimiento académico y deportivo, así como en una sensación general de agotamiento físico y mental.

Cómo afectan las pantallas al sueño infantil

El impacto del uso abusivo de pantallas va más allá del descanso. La falta de sueño afecta directamente a procesos clave como la memoria, el aprendizaje y la regulación emocional en edades tempranas.

Asimismo, el descanso insuficiente impide que el organismo se recupere correctamente: durante el sueño se generan células, se libera la hormona del crecimiento y se restablece el equilibrio emocional necesario para afrontar el día con energía y estabilidad.

Por ello, los expertos insisten en que la educación en hábitos de descanso debe integrarse desde la infancia, al mismo nivel que la alimentación saludable o la actividad física.

¿Qué pueden hacer las familias para evitarlo?

La Copa COVAP y la FEPD recomiendan adoptar hábitos sencillos pero efectivos para mejorar la calidad del sueño y reducir el impacto del uso de pantallas:

Dormir las horas recomendadas según la edad

Evitar el uso de pantallas al menos una hora antes de acostarse

Sustituir ese tiempo por actividades relajantes como la lectura, la música o la conversación en familia

Fomentar rutinas de desconexión digital, especialmente por la tarde y la noche

La actividad física y la alimentación vuelven con la Copa COVAP

El descanso adecuado y la práctica deportiva son dos aliados esenciales para combatir el estrés y mejorar el sueño. / El Correo

El uso responsable de la tecnología ha sido uno de los ejes centrales de esta séptima jornada de la 13ª edición de la Copa COVAP, celebrada en La Palma del Condado (Huelva) ante más de 1.000 asistentes.

Los equipos ganadores en las distintas categorías representarán a Huelva en la final de junio.

Durante el evento, además de las competiciones deportivas, especialistas en nutrición han impartido a las familias la formación "Familias digitales, hábitos saludables", mientras que psicólogos han trabajado con los menores en la sesión "Descubriendo tu superpoder digital", orientada a promover un uso equilibrado de la tecnología.

Jesús Navas, embajador de la Covap COVAP

Esta edición cuenta además con Jesús Navas como embajador y el apoyo de entidades como Fundación Unicaja, Junta de AndalucíaVolvoCulligan y John Smith.

La Copa COVAP es una iniciativa educativa y deportiva única en Andalucía que cada año reúne a cerca de 4.000 participantes de fútbol y baloncesto de 10 y 11 años. Desde hace trece ediciones, este proyecto recorre las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de promover valores positivos y luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud cada vez más frecuente en menores.