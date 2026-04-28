Extirpan un tumor en la médula espinal con una incisión de solo 2 centímetros y 72 horas de ingreso
La técnica puesta en marcha por el servicio de Neurología de Quirónsalud Sagrado Corazón aplica esta técnica mínimamente invasiva que permite extirpar tumores intramedulares con menor agresión, rápida recuperación y control total de la médula espinal
El Servicio de Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha logrado extirpar un tumor intramedular mediante un abordaje mínimamente invasivo, reduciendo al máximo la agresión quirúrgica y acelerando la recuperación.
El Servicio de Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha realizado con éxito una intervención para tratar un tumor intramedular utilizando una técnica tubular mínimamente invasiva. El procedimiento se llevó a cabo mediante una incisión de apenas dos centímetros, lo que ha permitido una recuperación rápida y sin secuelas neurológicas.
Una incisión de 2 centímetros
Este tipo de tumores, que crecen en el interior de la médula espinal, pueden afectar a funciones esenciales del organismo. Según explica el doctor José Luis Barbeito, especialista en Neurocirugía, su evolución suele provocar síntomas progresivos como dolor, pérdida de movilidad o alteraciones sensitivas si no se tratan a tiempo.
En este caso, el paciente presentaba desde hacía meses un cuadro neurológico que afectaba a su calidad de vida, con dificultades para caminar y dolor nocturno. Las pruebas diagnósticas detectaron un tumor localizado entre las vértebras dorsales D7 y D8, junto a un quiste intramedular.
Alta en 72 horas y sin secuelas
El abordaje mínimamente invasivo permitió acceder al tumor con una agresión mínima sobre músculos y estructuras óseas. Además, durante la intervención se utilizó monitorización neurofisiológica continua para garantizar la seguridad y el control de la médula espinal en todo momento.
La evolución del paciente ha sido muy favorable: fue dado de alta en tan solo 72 horas y ha recuperado la movilidad sin presentar secuelas neurológicas tras la intervención.
Qué es un tumor intramedular
Los tumores intramedulares son lesiones que se desarrollan en el interior de la médula espinal, una de las estructuras más sensibles del sistema nervioso. Su tratamiento requiere una gran precisión quirúrgica para evitar daños funcionales.
La aplicación de técnicas mínimamente invasivas en este tipo de patologías supone un avance significativo, ya que reduce el dolor postoperatorio, disminuye el riesgo de complicaciones y acelera la recuperación del paciente.
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