La Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva 2026 ya está aquí: estos son los precios por plato de gambas y las novedades del certamen
Los platos incluirán, además de marisco, chocos y pescado frito, junto a vinos del Condado y quesos de la provincia. Se espera superar los 800 kilos de marisco vendidos en 2025, al ser un día más este año
Tras la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría, que ha sido todo un éxito para el municipio onubense, ahora le toca el turno a la capital con la XI Feria de la Gamba y el Marisco de Huelva, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en la Ciudad del Marisco, un evento clave en la gastronomía de la provincia y que reúne a miles de personas cada año.
Cuánto costarán los platos de gambas y cómo serán las actuaciones
La Feria reunirá una oferta gastronómica centrada en productos de primera calidad. Los platos tendrán un precio de 8 euros e incluirán mariscos, chocos y pescado frito, junto a vinos del Condado y quesos de la provincia. En la pasada edición se vendieron 800 kilos de marisco en solo dos días, una cifra que la organización espera superar este año al ampliarse la cita a tres jornadas.
La principal novedad será el refuerzo del carácter solidario con la entrada de dos platos benéficos. El viernes se servirá una paella de marisco y el sábado, garbanzos con langostinos, ambos a un precio simbólico de 2 euros. La recaudación se destinará íntegramente al Patio del Amor, un área de hospitalización de niños en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Las elaboraciones estarán a cargo de la Escuela de Hostelería Virgen de Belén, con productos donados por la Asociación de Exportadores.
La programación se completará con música en directo y sesiones de DJ a partir de las 21.00 horas. El viernes actuará Gloria Bendita, el sábado Barón Brandy y el domingo, en horario de mediodía, Aflamenk2s, con una propuesta de ocio pensada para todos los públicos.
La Ciudad del Marisco, un lugar privilegiado para el evento
La Ciudad del Marisco de Huelva, donde tendrá lugar la Feria de la Gamba y el Marisco, es un complejo empresarial en la capital onubense donde se concentran empresas dedicadas a la recepción, transformación y comercialización de pescados y mariscos, por lo que es un punto estratégico para la proyección económica de estos productos. El recinto se encuentra en la calle Alonso de Ojeda, 21, junto al puente de salida hacia Punta Umbría, y dispondrá de aparcamientos gratuitos para este evento.
Un escaparate para el sector pesquero onubense
Las autoridades han coincidido en destacar la Feria de la Gamba y el Marisco como una cita clave para promocionar la gastronomía, la economía y el turismo de Huelva. El delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Álvaro Burgos subrayó que el sector pesquero es “una de nuestras grandes potencialidades”, mientras que Emiliano Cabot, coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva de la Diputación Provincial, defendió que Huelva cuenta con “uno de los mejores productos del mundo, como es la gamba”. En la misma línea, el presidente del Puerto, Alberto Santana, resaltó que la Ciudad del Marisco es “el lugar perfecto” para acoger el evento, por sus aparcamientos gratuitos y su ubicación alejada del núcleo urbano.
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