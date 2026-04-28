De las gafas gratis al dentista, el nutricionista o el podólogo: Adelante Andalucía presenta sus propuestas para las elecciones

Adelante Andalucía ha presentado este martes su programa de campaña. Bajo el nombre de 50 medidas que "Juanma no haría", pero que hacen falta, la candidatura que preside José Ignacio García ha buscado darle un giro al lema de campaña que utilizó el ahora presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la campaña electoral de 2018. En él destacan medidas de gratuidad sanitaria o de vivienda.

Para elaborar este programa, García ha explicado que han contado con más de 50 expertos "para transformar Andalucía". "Es un programa que recoge toda nuestra experiencia de la legislatura haciendo propuestas", ha defendido el candidato, que ha recordado que son el grupo que más medidas ha planteado en la Cámara en función de sus diputados. Así, ha defendido "el derecho a que los andaluces tengan una buena vida".

En esta legislatura, la principal medida desarrollada por los andalucistas ha sido la gratuidad de las gafas, que fue aprobada por todas las formaciones del Parlamento y consiguió llegar al Congreso, donde obtuvo los apoyos necesarios para comenzar los trámites antes de su aprobación. En esta línea, los andalucistas han planteado una serie de propuestas entre las que destaca la gratuidad del dentista, el nutricionista y el podólogo.

Adelante se centra en la sanidad

Hasta ahora la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) deja fuera de la cobertura pública distintas especialidades, como es el caso del dentista, la nutrición o la podología. Es por ello que los de García, que han presentado el programa ante el Centro de Salud Esperanza Macarena, han apostado por la ampliación de la cartera del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que sean considerados "derechos".

Una vez más, los andalucistas tratarán de sacar adelante su propuesta de ley de menopausia. El objetivo es "garantizar los derechos sanitarios, sociales, emocionales y laborales de las mujeres andaluzas en situación de menopausia". Esta medida no es nueva, ya que la trataron de impulsar en la anterior legislatura sin éxito. "Tenemos que seguir dando esa batalla para proteger a las mujeres", defendía la candidata de Sevilla, Begoña Iza, a este periódico.

Adelante quiere que los médicos tengan "un máximo de 1.500 pacientes en su cartera", 1.200 en el caso de los pediatras. Esto permitiría, según su programa que la atención primaria se diera en menos de 48 horas tras la petición de una cita. Además, esperan reforzar la detección y la lucha contra el cáncer y los tratamientos de la salud mental, especialmente en el caso de la juvnetud con la ley de bienestar emocional para jóvenes.

El CIS vaticina su crecimiento

La vivienda será junto a la sanidad uno de los principales temas que marquen la campaña. Por eso, entre las medidas que propone Adelante para enfrentar las dificultades que existen en la comunidad para conseguir una vivienda en la limitación de los alquileres "a un máximo del 20% del salario medio del distrito, barrio o pueblo". A esto se suma la incorporación de alquileres públicos en el 100% de las promociones de la Sareb.

Una de las medidas más llamativas del programa electoral está la creación de supermercados públicos. Esta medida, vinculada estrechamente con la voluntad de ganar autonomía alimentaria, aspira a crear una red de tiendas de alimentación de titularidad pública, "que se desarrolle por todo el territorio de Andalucía y de forma accesible a toda la población, con el fin de garantizar el derecho a la alimentación saludable y digna".

La última encuesta del CIS pronostica una subida exponencial de los apoyos a Adelante Andalucía en los comicios del próximo 17 de mayo. En concreto, los de García obtendrían el 8,5% de los apoyos, que se traducirían entre cinco y siete escaños, un resultado muy superior a los dos diputados que tienen en este momento. El objetivo de la formación es poder conformar un grupo parlamentario y si estás cuentas salen, estaría más que cumplido.