La Junta de Andalucía capta más de 40 millones de euros en una subasta de pagarés para reforzar su financiación

La Junta de Andalucía refuerza su financiación en los mercados con la resolución de su última subasta de pagarés, en la que la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social ha captado más de 40 millones de euros (40.050.000), por encima de los 39,45 millones obtenidos en la subasta del 24 de marzo de 2026. Los pagarés emitidos en la subasta del 21 de abril de este año han sido de tres a 18 meses. La emisión de estos valores se realiza a través de un procedimiento de subasta que se canaliza a través del Banco de España.

Captación por plazos de los pagarés de la Junta

Según se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, la Junta ha captado seis millones de euros en pagarés a tres meses; doce millones en pagarés a seis meses; 10.800.000 euros en pagarés a nueve meses, 6.250.000 euros en pagarés a un año y cinco millones a 18 meses.

A diferencia de las Letras del Tesoro, los pagarés de la Junta de Andalucía sólo pueden adquirirlos entidades financieras o empresas de servicios de inversión que sean miembros del Mercado Primario de Deuda Pública, aclaran fuentes de la Consejería que dirige Carolina España. Este programa de pagarés se mantiene desde 1991 sin interrupción y no hay otra comunidad autónoma que tenga uno similar, apostillan las citadas fuentes a preguntas de Europa Press.

Programa de pagarés desde 1991

Desde su implantación en 1991, el programa de emisión de pagarés ha venido desempeñando "ininterrumpida y regularmente" un papel "fundamental" como instrumento financiero dentro de la política de endeudamiento de la comunidad autónoma "tal como reflejan los volúmenes de emisión alcanzados hasta la fecha y el índice de participación en las subastas celebradas al amparo del mismo por parte de las entidades financieras".

La duración del programa suscrito el 29 de mayo de 1991 ha sido ampliada por el actual Gobierno de Juanma Moreno hasta el 30 de mayo de 2031. La Junta de Andalucía ha reivindicado en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2026 que será un ejercicio en el que alcanzará su "plena autonomía financiera" por cuanto el próximo año "no pediremos liquidez" a la Administración del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), iniciativa luego reconvertida en Facilidad Financiera.