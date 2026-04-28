La Junta de Andalucía pagará las vacunas contra la Covid y la viruela del mono a partir de 2027

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha hecho público un nuevo anuncio de la Junta de Andalucía: asumirá a partir del próximo año la financiación de las vacunas frente a la Covid-19 y la Mpox (viruela del mono), "una vez que el Ministerio de Sanidad deje de sufragarlas". Así lo ha explicado este martes el titular de Sanidad durante la inauguración del V Congreso Andavac (Plan de Vacunaciones en Andalucía), celebrado en Granada.

Sanz ha defendido que la comunidad no puede “bajar la guardia” en materia de prevención y ha asegurado que el Gobierno andaluz asumirá este coste para garantizar la protección de la población. En este sentido, ha subrayado el “esfuerzo presupuestario” de la Junta, cuyo gasto en vacunas para 2026 supera los 150 millones de euros.

El titular de Sanidad ha enmarcado esta decisión en una estrategia más amplia basada en tres pilares: inversión, evaluación científica y capacidad organizativa. En el ámbito científico, ha avanzado la refundación del comité de expertos en vacunas, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y el impulso de análisis masivos de datos sanitarios mediante inteligencia artificial. El objetivo, según ha puntualizado el propio Sanz, es evaluar con mayor precisión la eficacia real de las vacunas y adaptar el calendario vacunal a la situación epidemiológica.

Cae la incidencia en sarampión

El consejero ha puesto en valor también la capacidad de respuesta del sistema sanitario andaluz, destacando la campaña anual de vacunación contra la gripe, que alcanza a cerca de dos millones de personas en apenas tres meses, y la rápida actuación ante brotes como el del sarampión, que este último año se asentó en la comunidad. Según ha señalado, Andalucía ha pasado de 93 casos en 2025 a solo tres en lo que va de 2026, "todos ellos importados".

El consejero ha insistido además en la importancia de la anticipación, con vigilancia de la evolución de enfermedades en otros países, y en la implicación de la ciudadanía. En este contexto, ha anunciado una nueva campaña de comunicación para incrementar la cobertura de la vacuna de la gripe en la temporada 2026-2027 y superar los dos millones de personas inmunizadas.

Durante el congreso se han entregado también los Premios Andalucía se vacuna, con los que se reconoce a profesionales y equipos por su labor en la mejora de las coberturas vacunales y la innovación en las campañas. Sanz ha destacado que estos reconocimientos buscan “poner rostro” al trabajo sanitario y reforzar la confianza de la población en las vacunas, apelando a la necesidad de trasladar información “rigurosa y veraz” a la ciudadanía.