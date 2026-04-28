El vídeo de campaña del PSOE de Huelva que triunfa en redes: "Es casero, casero"

La voz de María Márquez e imágenes que todos los votantes pueden identificar: un columpio en la plaza de un pueblo, la tortilla de la abuela o los bancos y balcones de forja que llenan cada localidad andaluza. El vídeo de presentación de campaña del PSOE de Huelva, "casero, casero", en el que vuelven a los orígenes de la número 1 del partido en la provincia, se ha convertido en todo un éxito en redes.

La candidata onubense hace un repaso por todos aquellos rincones y experiencias que todos los vecinos de su provincia pueden reconocer solo con oírlos. Desde el mar en la ría hasta los goles del Recre, pasando por los vivas a la Virgen del Rocío, romería en la que la socialista es un rostro habitual. "Qué grande es la tierra mía, que me gusta a mí esta tierra", narra Márquez recordando la sevillana Tierra de Huelva.

"Ha sido cosa de María con su equipo de aquí del PSOE de Huelva", explican desde la formación, donde apuntan que todo lo han hecho "con recursos propios, no hay productoras ni agencia detrás". De hecho, el texto es de la propia candidata y las imágenes y el montaje, del equipo provincial. Así, puntualizan que "la idea era mostrar la esencia de María fuera del debate político, enseñar sus raíces, fuera máscaras, con sinceridad".

La "versatilidad" de la candidata

La actual vicesecretaria general del partido ha sido la encargada de poner voz a los socialistas en el Parlamento en la última etapa de esta legislatura tras la marcha de Juan Espadas. Su nombre era una apuesta del partido por el futuro. Esta psicóloga licenciada por la Universidad de Huelva nació en 1990 y su rostro llegó incluso a estar en las quinielas para ocupar la secretaría general de la formación.

Sin grandilocuencias, el vídeo se ha convertido en uno de los primeros éxitos de la comunicación política de la campaña. "Andalucía no puede olvidarse de dónde viene, cuál es su casa, quién es su gente", sostiene la socialista en sus redes sociales. Márquez, que nació en San Juan del Puerto, centra la mayoría de las imágenes de este vídeo que apenas dura un minuto y medio y puede recordar a los de Malacara, en su pueblo.

El objetivo del equipo de Márquez es mantener este estilo durante toda la campaña. De hecho, el perfil de la candidata cuenta ya con imágenes de ella misma montando las carpas para repartir pulseras blanquiazules y verdiblancas. "Su perfil, su versatilidad permite que participe en un acto con grandes empresas y una hora después esté en cualquier barrio o pueblo montando carpa y hablando con la gente en la calle", sostienen.

Un éxito inesperado

Pese a que confiaban en que el vídeo gustara en la militancia, en el PSOE de Huelva no esperaban la repercusión que ha tenido la publicación en las distintas redes sociales. "Íbamos directo al corazón del socialismo", aseguran a El Correo de Andalucía. Con el camino a seguir marcado, campaña de calle, con historias personales, sin abandonar a colectivos importantes en la provincia, esperan "no dejar escapar un voto".

Huelva será una provincia clave para los socialistas en los próximos comicios del 17 de mayo, apenas una semana antes del Domingo de Pentecostés. Según el CIS, el PSOE se mantendrá como segunda fuerza más votada con el 30,3% de los votos, lo que le daría entre tres y cuatro escaños. Así, la encuesta abre la posibilidad de que los socialistas pierdan un asiento fundamental en el Parlamento autonómico.