El Ministerio de Igualdad se reúne con Amama justo antes el inicio de la campaña electoral para denunciar los fallos en los cribados

A sólo unas horas del inicio de la campaña electoral en Andalucía, el Ministerio de Igualdad ha difunfido una simbólica imagen: la ministra, Ana Redondo, reunida con una delegación de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), encabezada por su presidenta, Ángeles Claverol. La entidad, que ha liderado públicamente las denuncias por los fallos en los cribados de cáncer y que ha protagonizado un duro enfrentamiento con el Gobierno de Juanma Moreno, ha trasladado al Ejecutivo sus demandas en torno a los cribados de cáncer de mama y al resarcimiento de las víctimas afectadas por posibles casos de negligencia sanitaria.

"Seguimos en la lucha de conseguir las mejoras para las pacientes con cáncer de mama en Andalucía", ha subrayado Claverol en declaraciones a los medios después de reunirse con Redondo, a quien ha trasladado una serie de reclamaciones "que no son específicas" de su cartera, pero ante las que puede actuar "como vehículo" en los distintos ministerios competentes. Así, la entidad ha trasladado a la ministra una enmienda a la totalidad a una sanidad andaluza que está "destrozada".

Mejoras en cribados y diagnóstico precoz

Entre las demandas de Amama, su presidenta ha apuntado a monitorizar el acceso a los cribados de cáncer de mama. "Sabemos que hay mujeres que no las llaman, que las llaman cuando tienen 50 y ya no las llaman hasta que tienen 56", ha aseverado. También ha reclamado un "acto único" que incluya mamografía, ecografía y biopsia "desde BI-RADS 3".

"Sería lo justo para evitar la tragedia que ha ocurrido en Andalucía", ha sostenido Claverol, que se ha sumado a la petición de adelantar las mamografías en España a los 45 años, ya que "el cáncer cada vez es en chicas mucho más jóvenes". Asimismo, ha instado a auditar y monitorizar las listas de espera sanitarias para que "ninguna mujer" tenga que "esperar dos, tres, cuatro meses" una prueba.

Inversión en investigación y atención integral

En paralelo, ha reclamado que se destine el 2,5% del presupuesto de sanidad a investigación del cáncer de mama y del cáncer en general. "No podemos olvidar que se sigue muriendo gente de cáncer y que todos tenemos derecho a vivir. Y creemos firmemente que en la investigación oncológica está la clave para no morirnos", ha resaltado.

Claverol también ha señalado la necesidad de garantizar la presencia de psicooncólogos y fisioterapeutas en la sanidad pública; la financiación de medicamentos, cremas, fórmulas magistrales, sujetadores postmastectomía y pelucas; y el acceso a los tratamientos quimioterápicos y ensayos clínicos en Europa.

Derechos laborales y apoyo a pacientes

Por otra parte, ha demandado un "canal preferente" para las incapacidades por cáncer de mama, a fin de evitar demoras en la resolución de estos procesos. Además, ha pedido adaptaciones para volver a la vida laboral tras el cáncer, que se creen planes de empleo protegido para pacientes y que se cumpla el derecho al olvido oncológico.

Resarcimiento de las víctimas

Claverol ha enfatizado la demanda de "resarcimiento" de las "víctimas" por parte de "cualquier gobierno que haya cometido una negligencia en la gestión sanitaria". "Que no tengan que ir a juicio, que en seis meses esté resuelto, que su equipo jurídico conteste en seis meses, y me da igual el gobierno que sea", ha indicado porque "habrá mujeres que se mueran antes de llegar a juicio".

Además, ha confirmado que la demanda anunciada a principios de abril contra la Junta de Andalucía se está preparando y "todas las mujeres" afectadas por los fallos en los cribados de cáncer se van a sumar a ella porque "no hay otra manera de resarcir a una víctima". "Si existiera la fórmula de 'el que ha cometido esto no vuelve a gobernar más', a lo mejor hubieran cogido esa", ha referido para subrayar que no se van a "rendir" ni las van a "callar".

Críticas a la gestión sanitaria en Andalucía

Preguntada por si confía en que haya mejoras en la sanidad andaluza después de la crisis de los cribados y en el marco de las próximas elecciones autonómicas, Claverol ha alertado de que la sanidad en Andalucía "está destrozada" y le "da igual quien gane" los comicios porque su deseo es "que se arregle el problema".

"Yo tengo confianza en que a algún gobierno, a lo mejor alguna vez, les importen las mujeres con cáncer de mama. Y me da igual el que sea. Sí, sí tengo confianza. Bueno, tengo esperanza, porque nos duele la boca de decir todo lo que está pasando y lo único que conseguimos es que nos insulten, nos amedranten, nos amenacen, nos pongan por las redes sociales a caldo los que no están de acuerdo con una sanidad pública y de calidad", ha detallado.

En esta línea, se ha mostrado crítica con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y ha señalado que el balance de su gestión en la sanidad pública "son 360 mujeres con cáncer de mama avanzado y metastásico, tres muertas ya probadas y tres que se están estudiando".

Asimismo, ha referido que lo que ha sucedido en Andalucía con los cribados "no pasaría" en una comunidad autónomas "donde importe la sanidad pública". "A lo mejor al que está gobernando en Andalucía le parecen más interesantes los toros, la feria, la Semana Santa o cualquier otra cosa que la sanidad pública. No lo sé porque como no ha dicho nada y, a día de hoy, no ha dado respuesta y dice que no llega a un arreglo con nosotros. Pero si el único arreglo que hay es que lo arregles", ha aseverado.