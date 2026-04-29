Empresas e instituciones urgen a acabar con el déficit de inversión en infraestructuras hídricas y a actualizar las tarifas para cubrir el coste del servicio

Más inversiones en infraestructuras, actualizar constantemente el precio del agua y apostar por más ahorro en el suministro. Sobre estas tres ideas ha pilotado una nueva edición de Aquaforum organizado por El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. Expertos, instituciones y empresas debaten sobre los retos de la gestión y los precios del agua. Con el patrocinio de COX, Aqualia y Emasesa, el evento ha reunido a diversas entidades, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hasta los gestores de las políticas públicas en esta materia como la Junta de Andalucía o la Diputación de Sevilla. Un momento de diálogo para identificar las carencias y bonanzas de uno de los bienes más preciados de los ciudadanos.

El coste del agua: sostenibilidad, inversión y servicio público. La primera mesa redonda de la jornada ha analizado los factores que influyen a la hora de fijar el valor del agua o el coste en el mantenimiento del suministro hidrológico. Participó el director comercial de Emasesa, Joaquín García, que abastece en Sevilla a 1.100.000 personas. García no dudó en explicar el origen del incremento de las tarifas que llevó a cabo la empresa pública de aguas en 2024. "Se debió a la recuperación de subidas no realizadas en años anteriores", ha matizado. Antes de la crisis económica de 2008, el precio se actualizaba anualmente conforme al IPC, en cambio, se perdió "la costumbre de revisarlos cada año". De igual forma, ha destacado el efecto positivo de la subida de tarifas, ya que ha permitido acometer medidas de prevención de cara a evitar las pérdidas a causa los ciclos de sequía.

Un único regulador de precios

Otro de los escollos del sistema es la cadena burocrática en la fijación de los precios al intervenir las propias entidades locales, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea. Entre las propuestas estrella para agilizar el modelo, el director delegado en Sevilla-Cádiz de Aqualia, Emilio Fernández, ha apostado por establecer un único regulador que aúne los esfuerzos de todas las administraciones: "De lo contrario se quedará la sostenibilidad financiera".

Por su parte, José Antonio Hidalgo, director de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, defendió el principio de solidaridad territorial entre los municipios sevillanos como la clave en la regulación del precio del agua. "En Martín de la Jara, Los Corrales y El Saucejo es más difícil que llegue al agua por la orografía del terreno y tendrían que pagar mucho más por ella", en comparación con el suministro de la capital que resulta sencillo.

Déficit de inversión

Los invitados a esta ponencia han puesto de manifiesto un problema que cada vez se deja más notar: el déficit en la inversión sobre las infraestructuras. Emilio Fernández, de Aqualia, detalló cuáles son las carencias actuales. "Lo ideal debería ser invertir un 2% en infraestructuras y ahora solo se destina un 0,56% al abastecimiento y tan solo un 0,12% a labores de saneamiento", apostillaba Fernández. José Antonio Hidalgo, de la Diputación de Sevilla, defendió la movilización de 55 millones de euros por parte del ente provincial en ayudas a los municipios para el mantenimiento de sus espacios. Especial énfasis puso sobre la partida de 10 millones de euros que la Diputación ha destinado a la localidad del Castillo de las Guardas: "Sus mil habitantes antes no podían beber agua del grifo y ahora ya han empezado a consumirla".

Por último, el responsable de Medio Ambiente de Airbus Sevilla, Iván Lozares-Estany, ha destacado la apuesta de su compañía por reducir en un 25% el consumo de agua en sus plantas, respecto a los datos del año 2025, con independencia de la carga de trabajo que tenga la empresa. "Actualmente ya hemos llegado al 18%". De igual forma, ha comentado la inversión de 300.000 euros para detectar las fugas de agua de cara a potenciar el ahorro, así como destinar hasta tres millones de euros en las torres de refrigeración que dispone Airbus en sus plantas industriales.

La Junta de Andalucía pide más financiación

La mesa redonda en la que intervinieron los cargos de Emasesa, Aqualia, la Diputación de Sevilla y Airbus estuvo precedida por la intervención del viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona, que agradeció "poner el uso del agua en el centro del debate público". Asimismo, ha comentado la importancia de trabajar por la resiliencia hídrica a nivel global, la igualdad en el acceso al agua, así como hacer más eficientes las herramientas en materia de digitalización.

El viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sergio Arjona. / Alberto Díaz

Para que la planificación en esta materia sea una realidad, Arjona ha pedido más recursos en materia de financiación: "Necesitamos apoyo de las administraciones, hay que hablar de un presupuesto social". De esta manera, pide fondos a nivel de Unión Europea en materia del abastecimiento del agua, siguiendo el modelo de las directrices establecidas por la Política Agraria Común (PAC).

Además, pide dotar a Andalucía de las infraestructuras hidráulicas del siglo XXI. Entre lo más destacado, ha solicitado ampliar la red de desaladoras: "Hay que normalizarlas, no puede ser un tabú". También, ha puesto el foco en las conexiones entre sistemas, potenciar la solidaridad territorial, así como impulsar los "encauzamientos tradicionales" para proteger a la población en caso de inundaciones.