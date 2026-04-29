La Junta lo confirma: este es el calendario laboral para Andalucía en 2027 con todos los festivos y puentes

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el calendario de fiestas laborales para 2027, que incluye un total de 12 días festivos retribuidos y no recuperables, a los que habrá que sumar dos festivos locales que determinará cada municipio.

Este calendario combina festivos de ámbito nacional y autonómico, con algunas fechas que cambian respecto a otros años al caer en fin de semana.

Listado completo de festivos en Andalucía en 2027

Estos son todos los días festivos en Andalucía en 2027:

Viernes 1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo Miércoles 6 de enero – Epifanía del Señor

– Epifanía del Señor Lunes 1 de marzo – Día de Andalucía (festivo correspondiente al 28 de febrero )

– Día de Andalucía (festivo correspondiente al ) Jueves 25 de marzo – Jueves Santo

– Jueves Santo Viernes 26 de marzo – Viernes Santo

– Viernes Santo Sábado 1 de mayo – Fiesta del Trabajo

– Fiesta del Trabajo Lunes 16 de agosto – Asunción de la Virgen (festivo correspondiente al 15 de agosto )

– Asunción de la Virgen (festivo correspondiente al ) Martes 12 de octubre – Fiesta Nacional de España

– Fiesta Nacional de España Lunes 1 de noviembre – Todos los Santos

– Todos los Santos Lunes 6 de diciembre – Día de la Constitución

– Día de la Constitución Miércoles 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

– Inmaculada Concepción Sábado 25 de diciembre – Navidad

Cambios clave

Uno de los aspectos más destacados del calendario es el traslado de dos festivos importantes:

El Día de Andalucía (28 de febrero) pasa al lunes 1 de marzo .

pasa al . La Asunción de la Virgen (15 de agosto) se traslada al lunes 16 de agosto.

Esto se debe a que ambas fechas coinciden en domingo en 2027, por lo que se trasladan al lunes siguiente para mantener su carácter festivo.

Festivos locales

Además de estos 12 festivos, cada localidad andaluza podrá fijar dos días festivos adicionales de carácter local, que deberán ser propuestos a la Junta de Andalucía tras la publicación oficial del calendario.

Varios puentes posibles

Con este calendario laboral para 2027, se originan varias oportunidades para que estos festivos se conviertan en puentes. Principalmente, se da la posibilidad con todos esos días no laborables que caen en lunes. Esta situación se presenta en tres ocasiones:

El Día de Andalucía (lunes 1 de marzo)

Todos los Santos (lunes 1 de noviembre)

Constitución (lunes 6 de diciembre)

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Aún faltaría conocer, por tanto, los festivos locales que tiene que aprobar cada municipio y que sumarían dos días más de libranza al calendario laboral del próximo año.