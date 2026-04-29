Paraguas, pancartas y gritos de medio millar de universitarios de Sevilla contra la “asfixia” de la Junta: "Los recortes se ven cada día"

La lluvia mojó sus carteles, pero no apagó la protesta. Estudiantes, profesores y personal universitario se manifestaron este miércoles en Sevilla contra el reciente acuerdo de financiación alcanzado entre la Junta de Andalucía y nueve de las diez universidades públicas andaluzas. Al grito de “¡Sin financiación no hay educación!”, alrededor de 650 personas, según la estimación de la Policía Nacional, partieron a las doce del mediodía desde el Rectorado de la Universidad de Sevilla hasta el Palacio de San Telmo para denunciar la “insuficiente” financiación pública que recibirán las universidades en 2026.

“Estamos aquí porque estamos viviendo los primeros recortes en las universidades por la infrafinanciación: ya se están paralizando contrataciones y promociones. Se ha disminuido el presupuesto cultural y de acción social en la US y, sobre todo, se está reduciendo el número de grupos en las aulas. Eso empeora la calidad educativa. Se admiten los mismos alumnos, pero las clases más llenas porque se reparten en menos grupos. Nos están asfixiando”, afirmó Ana Rincón, profesora de Biología y miembro de US x la Pública, la plataforma que ha promovido la concentración en Sevilla.

La protesta sevillana formó parte de una jornada de movilizaciones que, según la plataforma, también estaba prevista en otras cinco provincias andaluzas. En la capital hispalense, la marcha avanzó bajo la lluvia entre pancartas, paraguas y cánticos contra la gestión del Gobierno andaluz en materia universitaria.

La concentración coincidió en horario con el Consejo de Gobierno de la Junta. Allí, la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, defendió que “el presupuesto para las universidades públicas de Andalucía es el mayor de toda la historia”, con un crecimiento del 34%, “casi 450 millones de euros más” y una cifra total que supera los 1.825 millones de euros. “No sé a qué se debe la manifestación. En vez de las protestas preferimos las propuestas”, sentenció.

Protesta convocada por la nueva red ‘Universidades andaluzas por la pública’ ante el Rectorado de la Universidad de Sevilla. / Rocío Ruz / Europa Press

La movilización llega apenas doce días después de que el Gobierno andaluz firmara un acuerdo de financiación con todas las universidades públicas andaluzas, salvo la Universidad de Jaén. El pacto contempla una partida global de 1.825 millones de euros, una cantidad que, según la plataforma, supone un incremento de “tan solo un 2%” respecto al presupuesto de 2025.

Durante su atención a los medios, Rincón denunció lo que considera un proceso de “mercantilización” de la educación superior pública. “La Ley LUPA obliga a las universidades a autofinanciarse en un 35%, es decir, que la Junta solo financia el 70%. Por lo tanto, las universidades tienen que buscar dinero fuera. ¿Dónde? En empresas privadas o en capitales privados. Eso pone a la universidad al servicio de intereses privados”, argumentó la profesora.

Como consecuencia, añadió, la Universidad de Sevilla ya ha puesto en marcha una oficina de captación de fondos para buscar financiación externa. “Nosotros queremos pensar que el acuerdo que firmó la Universidad de Sevilla fue un acto de buena voluntad para posteriores negociaciones. Pero hoy le vamos a pedir a la rectora que baje y se venga a San Telmo a exigir que la Junta nos financie como debe”, reclamó Rincón.

Los estudiantes fueron mayoría en la concentración y protagonizaron buena parte de los gritos, cánticos y lemas contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno. A su paso por la sede del Partido Popular se escucharon mensajes que elevaron el tono de la protesta, también con insultos dirigidos al líder del Ejecutivo andaluz. “Insultar no, estamos aquí para reivindicar, no para insultar”, se oyó en varios corrillos de manifestantes, donde algunos asistentes reprobaron la actitud de un grupo de jóvenes.

Adelante Andalucía se suma a la protesta

En plena precampaña andaluza, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, acudió a la manifestación para apoyar las reivindicaciones de la comunidad universitaria. “El señor Moreno Bonilla le ha declarado la guerra a la universidad pública. ¿Para qué? Para forrar a cuatro listos, así de claro. El señor Moreno Bonilla asfixia a las diez universidades públicas a la vez que autoriza universidades privadas en Andalucía”, sostuvo.

García calificó el acuerdo de financiación de “absoluta vergüenza” e insistió en las consecuencias que, según su formación, ya está teniendo en las universidades públicas. “Se van a tener que aumentar las ratios, se van a perder derechos del estudiantado, se va a despedir a profesores y profesoras, se va a despedir a personal investigador brillante, nuestra mejor gente, la que puede hacer una Andalucía más próspera. La van a mandar a la calle o la están pagando una miseria”, criticó.

El portavoz de Adelante también cargó contra la necesidad de que las universidades busquen financiación privada para completar sus presupuestos. “Si una universidad tiene que depender de capitales privados y fondos de inversión, ¿quién va a investigar sobre el derecho a la vivienda? ¿Sobre el urbanismo que se necesita para que la gente viva bien? ¿Quién va a investigar para que las ciudades sean más amables o en materia sanitaria?”, preguntó.

García aprovechó la protesta para avanzar la propuesta de su formación en materia universitaria, que pasa por financiar las universidades públicas con impuestos y que sean “los más ricos” quienes asuman una mayor carga fiscal. “También prohibiremos ni una universidad privada más en Andalucía y nos sentaremos para dar un modelo de financiación a las universidades públicas que compense la deuda que se ha generado”, concluyó.