Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horas extra Policía LocalTranvibús PradoColapso tráfico manifestaciónPlan vivienda AndalucíaAvisos Aemet AndalucíaFeria Gamba HuelvaMultas veladores AlamedaCentros comerciales abiertosRestaurante Carlos HerreraResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Una playa paradisíaca de Huelva acoge una feria gastronómica con guisos marineros y vinos durante tres días

Islantilla celebra del 1 al 3 de mayo la IV Feria del Guiso Marinero, una cita con degustaciones, showcookings, vinos del Condado y actividades casi a pie de playa

Los guisos marineros tradicionales serán los protagonistas de este evento.

Los guisos marineros tradicionales serán los protagonistas de este evento. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

La playa de Islantilla (Huelva), dependiente de los municipios de Lepe e Isla Cristina, arranca este fin de semana del 1 al 3 de mayo una cita gastronómica de cocina tradicional de primer nivel: el "IV Feria del Guiso Marinero: Islantilla Sabor", un evento donde habrá degustaciones, showcookings, catas de vinos y actuaciones casi a pie de playa.

La cita nace con el objetivo de poner en valor la gastronomía de la costa de Huelva, especialmente los guisos marineros y los productos del mar, vinculándolos con otros referentes de la provincia como los vinos del Condado, los ibéricos o los frutos rojos. Impulsada desde la Mancomunidad de Islantilla, la feria aspira a consolidarse como un evento gastronómico anual de referencia, con repercusión en Huelva y en territorios próximos como Sevilla, Cádiz, Badajoz y el Algarve, al tiempo que busca atraer visitantes, dinamizar el turismo y generar actividad económica en los comercios locales.

Una de las actividades en esta feria gastronómica.

Una de las actividades en esta feria gastronómica. / El Correo

Todas las actividades y propuestas

Esta feria gastronómica regresa con una completa programación que combina gastronomía, música y actividades para todos los públicos.

Miércoles 29 de abril

  • 10:00 horas: Presentación oficial con autoridades y desayuno
  • 11:30 horas: Jornada técnica con Patricia Millán, diputada de Marca Huelva
  • 13:15 horas: Showcooking con el chef Álvaro Alonso, del restaurante CostaLuz Taberna
  • 13:45 horas: Degustación de la receta elaborada y productos típicos de la tierra

Viernes 1 de mayo

  • 12:30 horas: Inauguración oficial y apertura de stands
  • 12:45 horas: Agradecimiento al pueblo invitado Palos de la Frontera
  • 13:00 horas: Venencia con Bodegas Privilegio del Condado
  • 13:15 horas: Música en directo con Marabuja
  • 15:00 horas: Actuación flamenca de La Puerta Ancha
  • 16:00 horas: Showcooking con el chef Alberto Silveira
  • 17:00 horas: Música con DJ Leo
  • 19:00 horas: Cierre de stands
  • También zona de animación infantil

Sábado 2 de mayo

  • 12:00 horas: Apertura de stands
  • 13:00 horas: Ronqueo de atún con interpretación a cargo de FOREDUNES. Colabora USISA
  • 15:00 horas: Música en directo con Los Gurumelos
  • 16:30 horas: Islantilla Beach Cóctel con Destilerías Martes Santo y Rafa Hidalgo
  • 17:00 horas: Actuación cómica de Les Buffon du Roi
  • 18:00 horas: Actuación de danza de la Compañía Infantil Las Morillas
  • 18:30 horas: Showcooking con Sebastián Vázquez, Chef de las Berries
  • 19:30 horas: Cierre de stands
  • También zona de animación infantil

Domingo 3 de mayo

  • 12:00 horas: Apertura de stands y degustación de frutos rojos con licor de chocolate
  • 12:30 horas: Taller infantil de frutas con chocolate
  • 12:45 horas: Cata de vinos con el enólogo Eladio, de Bodegas Privilegio del Condado
  • 13:00 horas: Cata de aceite con cooperativas de la provincia de Huelva
  • 14:00 horas: Música con DJ Ribian
  • 15:00 horas: Entrega del Premio al Chef del Mejor Guiso Marinero 2026
  • 16:00 horas: Showcooking con el chef Juan Hormigo
  • 18:00 horas: Cierre de stands y clausura
  • También zona de animación infantil

Noticias relacionadas

Dónde se celebra

La IV Feria del Guiso Marinero, Islantilla Sabor, se celebrará del 1 al 3 de mayo de 2026 en el Ohtels Islantilla, hotel de cuatro estrellas situado en la Avenida del Río Frío, s/n, en Islantilla, Huelva. El evento tendrá como sede la Sala de Conferencias, un espacio de más de 800 metros cuadrados, y contará con buenas conexiones por carretera gracias a su acceso rápido desde la autovía A-49, además de varias zonas de aparcamiento cercanas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía se enfrenta a una DANA que traerá varios días de lluvias y tormentas: esta es la previsión de Aemet
  2. Dónde se juega Juanma Moreno la mayoría absoluta según el CIS: el PP cae en Málaga, Córdoba y Huelva pero crece en Jaén y Almería
  3. La Junta de Andalucía plantea cambios de sedes y aumentos de funcionarios en sus delegaciones territoriales
  4. La Junta de Andalucía gastará 71 millones de euros en cinco años en las subidas salariales de los funcionarios por los nuevos complementos
  5. Aemet extiende las alertas en Andalucía: avisos por lluvias el miércoles en dos provincias y bajada general de temperaturas
  6. Juanma Moreno acepta el plan estatal de vivienda que blinda las VPO 50 años e invierte 1.197 millones en Andalucía
  7. Muere un motorista de 39 años durante el fin de semana del Gran Premio de Jerez
  8. ¿Cuánto dinero y propiedades tienen los candidatos a las elecciones del 17M? Ya son oficiales las declaraciones de bienes de Juanma Moreno y María Jesús Montero

Una playa paradisíaca de Huelva acoge una feria gastronómica con guisos marineros y vinos durante tres días

Una playa paradisíaca de Huelva acoge una feria gastronómica con guisos marineros y vinos durante tres días

Amama reclama ante Igualdad mejoras en los cribados de cáncer de mama y denuncia negligencias en Andalucía

Amama reclama ante Igualdad mejoras en los cribados de cáncer de mama y denuncia negligencias en Andalucía

La Junta de Andalucía declara de "fuerza mayor y extrema necesidad" la lucha contra el alga asiática ante su grave incidencia en las costas

La Junta de Andalucía declara de "fuerza mayor y extrema necesidad" la lucha contra el alga asiática ante su grave incidencia en las costas

Desestimada una reclamación al Ayuntamiento de Punta Umbría por valor de 11,5 millones de euros

Desestimada una reclamación al Ayuntamiento de Punta Umbría por valor de 11,5 millones de euros

Más recursos y cumplir los planes de gestión del agua: expertos piden "luces largas" ante el desafío climático

Más recursos y cumplir los planes de gestión del agua: expertos piden "luces largas" ante el desafío climático

La Junta lo confirma: este es el calendario laboral para Andalucía en 2027 con todos los festivos y puentes

El tiempo mejora el jueves pero Aemet activa avisos con fuertes lluvias en tres provincias

El tiempo mejora el jueves pero Aemet activa avisos con fuertes lluvias en tres provincias

La Junta de Andalucía pide la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif por el accidente de Adamuz a dos días del inicio de campaña

La Junta de Andalucía pide la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif por el accidente de Adamuz a dos días del inicio de campaña
Tracking Pixel Contents