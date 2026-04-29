Una playa paradisíaca de Huelva acoge una feria gastronómica con guisos marineros y vinos durante tres días

La playa de Islantilla (Huelva), dependiente de los municipios de Lepe e Isla Cristina, arranca este fin de semana del 1 al 3 de mayo una cita gastronómica de cocina tradicional de primer nivel: el "IV Feria del Guiso Marinero: Islantilla Sabor", un evento donde habrá degustaciones, showcookings, catas de vinos y actuaciones casi a pie de playa.

La cita nace con el objetivo de poner en valor la gastronomía de la costa de Huelva, especialmente los guisos marineros y los productos del mar, vinculándolos con otros referentes de la provincia como los vinos del Condado, los ibéricos o los frutos rojos. Impulsada desde la Mancomunidad de Islantilla, la feria aspira a consolidarse como un evento gastronómico anual de referencia, con repercusión en Huelva y en territorios próximos como Sevilla, Cádiz, Badajoz y el Algarve, al tiempo que busca atraer visitantes, dinamizar el turismo y generar actividad económica en los comercios locales.

Una de las actividades en esta feria gastronómica. / El Correo

Todas las actividades y propuestas

Esta feria gastronómica regresa con una completa programación que combina gastronomía, música y actividades para todos los públicos.

Miércoles 29 de abril

10:00 horas: Presentación oficial con autoridades y desayuno

Presentación oficial con autoridades y desayuno 11:30 horas: Jornada técnica con Patricia Millán, diputada de Marca Huelva

Jornada técnica con Patricia Millán, diputada de Marca Huelva 13:15 horas: Showcooking con el chef Álvaro Alonso, del restaurante CostaLuz Taberna

Showcooking con el chef Álvaro Alonso, del restaurante CostaLuz Taberna 13:45 horas: Degustación de la receta elaborada y productos típicos de la tierra

Viernes 1 de mayo

12:30 horas: Inauguración oficial y apertura de stands

Inauguración oficial y apertura de stands 12:45 horas: Agradecimiento al pueblo invitado Palos de la Frontera

Agradecimiento al pueblo invitado Palos de la Frontera 13:00 horas: Venencia con Bodegas Privilegio del Condado

Venencia con Bodegas Privilegio del Condado 13:15 horas: Música en directo con Marabuja

Música en directo con Marabuja 15:00 horas: Actuación flamenca de La Puerta Ancha

Actuación flamenca de La Puerta Ancha 16:00 horas: Showcooking con el chef Alberto Silveira

Showcooking con el chef Alberto Silveira 17:00 horas: Música con DJ Leo

Música con DJ Leo 19:00 horas: Cierre de stands

Cierre de stands También zona de animación infantil

Sábado 2 de mayo

12:00 horas: Apertura de stands

Apertura de stands 13:00 horas: Ronqueo de atún con interpretación a cargo de FOREDUNES. Colabora USISA

Ronqueo de atún con interpretación a cargo de FOREDUNES. Colabora USISA 15:00 horas: Música en directo con Los Gurumelos

Música en directo con Los Gurumelos 16:30 horas: Islantilla Beach Cóctel con Destilerías Martes Santo y Rafa Hidalgo

Islantilla Beach Cóctel con Destilerías Martes Santo y Rafa Hidalgo 17:00 horas: Actuación cómica de Les Buffon du Roi

Actuación cómica de Les Buffon du Roi 18:00 horas: Actuación de danza de la Compañía Infantil Las Morillas

Actuación de danza de la Compañía Infantil Las Morillas 18:30 horas: Showcooking con Sebastián Vázquez, Chef de las Berries

Showcooking con Sebastián Vázquez, Chef de las Berries 19:30 horas: Cierre de stands

Cierre de stands También zona de animación infantil

Domingo 3 de mayo

12:00 horas: Apertura de stands y degustación de frutos rojos con licor de chocolate

Apertura de stands y degustación de frutos rojos con licor de chocolate 12:30 horas: Taller infantil de frutas con chocolate

Taller infantil de frutas con chocolate 12:45 horas: Cata de vinos con el enólogo Eladio, de Bodegas Privilegio del Condado

Cata de vinos con el enólogo Eladio, de Bodegas Privilegio del Condado 13:00 horas: Cata de aceite con cooperativas de la provincia de Huelva

Cata de aceite con cooperativas de la provincia de Huelva 14:00 horas: Música con DJ Ribian

Música con DJ Ribian 15:00 horas: Entrega del Premio al Chef del Mejor Guiso Marinero 2026

Entrega del Premio al Chef del Mejor Guiso Marinero 2026 16:00 horas: Showcooking con el chef Juan Hormigo

Showcooking con el chef Juan Hormigo 18:00 horas: Cierre de stands y clausura

Cierre de stands y clausura También zona de animación infantil

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Dónde se celebra

La IV Feria del Guiso Marinero, Islantilla Sabor, se celebrará del 1 al 3 de mayo de 2026 en el Ohtels Islantilla, hotel de cuatro estrellas situado en la Avenida del Río Frío, s/n, en Islantilla, Huelva. El evento tendrá como sede la Sala de Conferencias, un espacio de más de 800 metros cuadrados, y contará con buenas conexiones por carretera gracias a su acceso rápido desde la autovía A-49, además de varias zonas de aparcamiento cercanas.