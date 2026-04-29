Una playa paradisíaca de Huelva acoge una feria gastronómica con guisos marineros y vinos durante tres días
Islantilla celebra del 1 al 3 de mayo la IV Feria del Guiso Marinero, una cita con degustaciones, showcookings, vinos del Condado y actividades casi a pie de playa
La playa de Islantilla (Huelva), dependiente de los municipios de Lepe e Isla Cristina, arranca este fin de semana del 1 al 3 de mayo una cita gastronómica de cocina tradicional de primer nivel: el "IV Feria del Guiso Marinero: Islantilla Sabor", un evento donde habrá degustaciones, showcookings, catas de vinos y actuaciones casi a pie de playa.
La cita nace con el objetivo de poner en valor la gastronomía de la costa de Huelva, especialmente los guisos marineros y los productos del mar, vinculándolos con otros referentes de la provincia como los vinos del Condado, los ibéricos o los frutos rojos. Impulsada desde la Mancomunidad de Islantilla, la feria aspira a consolidarse como un evento gastronómico anual de referencia, con repercusión en Huelva y en territorios próximos como Sevilla, Cádiz, Badajoz y el Algarve, al tiempo que busca atraer visitantes, dinamizar el turismo y generar actividad económica en los comercios locales.
Todas las actividades y propuestas
Esta feria gastronómica regresa con una completa programación que combina gastronomía, música y actividades para todos los públicos.
Miércoles 29 de abril
- 10:00 horas: Presentación oficial con autoridades y desayuno
- 11:30 horas: Jornada técnica con Patricia Millán, diputada de Marca Huelva
- 13:15 horas: Showcooking con el chef Álvaro Alonso, del restaurante CostaLuz Taberna
- 13:45 horas: Degustación de la receta elaborada y productos típicos de la tierra
Viernes 1 de mayo
- 12:30 horas: Inauguración oficial y apertura de stands
- 12:45 horas: Agradecimiento al pueblo invitado Palos de la Frontera
- 13:00 horas: Venencia con Bodegas Privilegio del Condado
- 13:15 horas: Música en directo con Marabuja
- 15:00 horas: Actuación flamenca de La Puerta Ancha
- 16:00 horas: Showcooking con el chef Alberto Silveira
- 17:00 horas: Música con DJ Leo
- 19:00 horas: Cierre de stands
- También zona de animación infantil
Sábado 2 de mayo
- 12:00 horas: Apertura de stands
- 13:00 horas: Ronqueo de atún con interpretación a cargo de FOREDUNES. Colabora USISA
- 15:00 horas: Música en directo con Los Gurumelos
- 16:30 horas: Islantilla Beach Cóctel con Destilerías Martes Santo y Rafa Hidalgo
- 17:00 horas: Actuación cómica de Les Buffon du Roi
- 18:00 horas: Actuación de danza de la Compañía Infantil Las Morillas
- 18:30 horas: Showcooking con Sebastián Vázquez, Chef de las Berries
- 19:30 horas: Cierre de stands
- También zona de animación infantil
Domingo 3 de mayo
- 12:00 horas: Apertura de stands y degustación de frutos rojos con licor de chocolate
- 12:30 horas: Taller infantil de frutas con chocolate
- 12:45 horas: Cata de vinos con el enólogo Eladio, de Bodegas Privilegio del Condado
- 13:00 horas: Cata de aceite con cooperativas de la provincia de Huelva
- 14:00 horas: Música con DJ Ribian
- 15:00 horas: Entrega del Premio al Chef del Mejor Guiso Marinero 2026
- 16:00 horas: Showcooking con el chef Juan Hormigo
- 18:00 horas: Cierre de stands y clausura
- También zona de animación infantil
Dónde se celebra
La IV Feria del Guiso Marinero, Islantilla Sabor, se celebrará del 1 al 3 de mayo de 2026 en el Ohtels Islantilla, hotel de cuatro estrellas situado en la Avenida del Río Frío, s/n, en Islantilla, Huelva. El evento tendrá como sede la Sala de Conferencias, un espacio de más de 800 metros cuadrados, y contará con buenas conexiones por carretera gracias a su acceso rápido desde la autovía A-49, además de varias zonas de aparcamiento cercanas.
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