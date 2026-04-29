Más recursos y cumplir los planes de gestión del agua: expertos piden "luces largas" ante el desafío climático

Una mayor cantidad de recursos para cumplir con la planificación de la gestión hídrica y evitar catástrofes. Esto es lo que piden los principales expertos, instituciones y empresas relacionados con el mundo del agua en Andalucía en una nueva edición de #ElCorreoPregunta que ha vuelto a celebrar, un año más, el encuentro Aquaforum. La cita ha tenido lugar este miércoles en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. Todos coinciden en la anticipación como medida estrella para evitar "apagones hídricos" ante situaciones adversas. Un extremo que, por fortuna, no se dio en la última sequía aunque urgen a no bajar la guardia.

Mientras la primera parte del evento ha estado centrada en reflexionar acerca del coste del agua, una segunda mesa redonda ha tratado las grandes apuestas para gestionar el agua ante una emergencia climática: desde las sequías a las inundaciones. Bajo la moderación de la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, han participado Víctor Cifuentes, jefe de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); José Ramón García, director de Servicios de Agua y Medio Ambiente de Cox; José Morillo, catedrático de la Universidad de Sevilla y director del Máster en Tecnologías y Gestión del Ciclo Integral del Agua; y Luis Alonso, jefe de Gestión Ambiental de Emasesa.

"Estos fenómenos no son algo puntual, se han vuelto estructurales", matizaba José Ramón García, de Cox al tiempo que destacaba que las "soluciones mágicas" no existen. Todos han coincidido en que la planificación para gestionar el agua ante situaciones climatológicamente adversas está hecho. Ahora bien, hacen falta más recursos -especialmente de carácter financiero- para que el plan se ejecute con todas las garantías.

"No hay medios", afirmaba el representante de Cox, mientras desde Emasesa Luis Alonso coincidía en este mismo análisis e instaba a "mantener las luces largas" ante la adaptación del sistema por la volatilidad del cambio climático. El tren de borrascas que afectó a Andalucía este mes de febrero o la trágica dana que dejó en Valencia dos centenares de fallecidos son un ejemplo de ello. Una petición que se suma a reducción de la larga cadena burocrática para la toma de decisiones. "Existen muchas capas en la administración", apuntaba el catedrático José Morillo, al tiempo que pedía una unificación de criterios "al menos a nivel nacional" para definir objetivos comunes e ir "todos a una".

¿Quién decide cuánto pagas por el agua?: el precio y su futuro en Andalucía, a debate en Aquaforum 2026 / A. Díaz

Mantenimiento "muy costoso" de las infraestructuras

Entre las inversiones más importantes que podrían ayudar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), su jefe de Planificación destacaba el mantenimiento de la infraestructura. "Es buena pero tiene bastantes años y exige una conservación muy costosa". Entre otras, ha apostado por reforzar la red de embalses para "salvar" Andalucía de la sequía. Precisamente, la construcción en su momento del embalse de Melonares, entre los municipios de Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso, permitió superar el último periodo de sequía que se prolongó hasta hace apenas dos años. "Después de cada sequía se aprenden muchas cosas", apuntaba el catedrático Morillo.

Por otra parte, la localización de las fugas de agua para mantener el ahorro es otro de los grandes retos. "Hay localidades en las que los niveles de fugas están por encima de lo aceptable", ha manifestado Víctor Cifuentes, de la CHG. La pedagogía hacia los ciudadanos y las propias instituciones públicas es otra de las reivindicaciones de los expertos del sector del agua, algo que desde Emasesa llevan intensificando en sus campañas de cara a evitar el gasto excesivo, tal y como ha sostenido su jefe de Gestión Ambiental, Luis Alonso. Este se suma a otros proyectos de la empresa pública de aguas como la diversificación de su oferta o la reducción del volumen de pérdidas.

No solo concienciar a las personas en sus casas, sino también a los agricultores. "El campo es eficiente reduciendo el gasto de agua, pero podría serlo más", ha señalado el catedrático Morillo. Apuntaba a poner el foco en la gestión agrícola al acumular "el 80% de la demanda", ha apostillado. Incluso va más allá, pide "penalizar el mal uso" en aquellos hogares "donde se consuma agua de forma desorbitada". En este sentido, el académico José Morillo ha apostado por elevar el precio a este tipo de consumidores.

Romper el tabú de la desalación

Todos están de acuerdo en introducir agua en la red de suministro con las máquinas desaladoras. La desalinización es un proceso industrial útil para eliminar sales y minerales del agua de mar para producir agua potable, de riego o uso industrial. "Es un apoyo porque liberar los recursos hídricos de los acuíferos y disminuye el alto consumo de la red que implican las renovables", destacaba el director de Servicios de Agua y Medio Ambiente de Cox.

Por su parte, el catedrático Morillo pedía "trabajar mucho para usar agua regenerada en el consumo humano". Aunque legalmente no es posible, ha afirmado que incluso las administraciones se están dando cuenta de esta realidad. La desalación está permitida para la agricultura, pero Morillo apuntaba que "está muy denostada entre la población española". Defendía que se trata de "una tecnología más", cuyo rechazo social sería conveniente cambiar.