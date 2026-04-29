El tiempo en Andalucía
El tiempo mejora el jueves pero Aemet activa avisos con fuertes lluvias en tres provincias
Las temperaturas máximas subirán en general, con hasta 26 grados en Sevilla y 25 en Málaga y Granada, mientras que las mínimas tenderán a bajar
La inestabilidad del miércoles en Andalucía se traslada al jueves según informa Aemet, aunque mejorará el tiempo en general y se abrirán claros en la comunidad. La zona oriental de la región será la perjudicada en esta jornada, con avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en tres provincias: Almería, Granada y Jaén.
La zona accidental se salva, en la oriental habrá avisos amarillos
Andalucía experimentará un cambio de tiempo el jueves. Si el miércoles el panorama en general es de cielos nubosos, el jueves amanecerá con nubes, pero ya a mediodía los cielos tenderán a estabilizarse despejándose y apareciendo claros. Ya por la tarde aparecerán lluvias solo en el tercio oriental, que serán localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas en las sierras del noreste, segín indica la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.
Los avisos amarillos por lluvias y tormentas se circunscriben así a tres provincias este jueves 30 de abril: Almería, Granada y Jaén. En concreto, las alertas estarán activas entre las 15.00 y las 21.00 horas en el Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, en Guadix y Baza en Granada, y en Cazorla y Segura en Jaén. En el caso de las lluvias, se prevé una acumulación de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.
Las temperaturas máximas suben y las mínimas bajan
Las temperaturas máximas subirán este jueves en buena parte de las capitales andaluzas respecto al miércoles, con los ascensos más destacados en Málaga, donde se pasará de 22 a 25 grados, y en Granada, de 23 a 25. También aumentarán ligeramente en Sevilla, hasta los 26 grados, y en Huelva, hasta los 23. Por el contrario, las máximas se mantendrán sin cambios en Cádiz (21 grados), Córdoba (24) y Jaén (23), mientras que Almería será la única capital donde bajen, de 23 a 22 grados. En cuanto a las mínimas, predominarán los descensos, especialmente en Huelva, de 14 a 11 grados, y también en Sevilla y Córdoba, con dos grados menos; se mantendrán sin cambios en Granada, Jaén y Almería, mientras que Cádiz registrará una mínima de 15 grados este jueves.
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