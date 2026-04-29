Las universidades públicas se manifiestan a las puertas de elecciones: "La Junta de Andalucía tiene que respetar el acuerdo de financiación"

La comunidad universitaria andaluza sale a la calle contra el modelo de financiación. Ha durado poco la paz para la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Distintas plataformas universitarias de seis provincias andaluzas han convocado manifestaciones para "defender la universidad pública" este miércoles contra la gestión del Gobierno andaluz a solo unos días de que comience la campaña electoral.

En Sevilla la convocatoria será a las 12:00, en Cádiz los alumnos están citados a las 12:00, en Málaga, a las 11:00 y en Almería, la última en sumarse, será a las 12:00. Ya por la tarde, los alumnos están citados a las 19:00 en Granada y a las 19:30, en Jaén. Los convocantes denuncian el "incumplimiento sistemático de los acuerdos de financiación de las universidades públicas por parte de la Junta de Andalucía".

El pasado 18 de abril, la cartera que dirige José Carlos Gómez Villamandos firmó una tregua con las universidades públicas, con el apoyo de nueve rectores y la abstención de la Universidad de Jaén. Este acuerdo incorpora el primer paquete presupuestario de este año, que incluye 37,5 millones de euros extra para atender sus reclamaciones. La cifra global para este ejercicio asciende a 1.825,7 millones.

Málaga promueve las movilizaciones

"No estamos satisfechos porque la cantidad que han prometido es muy pequeña y ya está repartido en pagar algunos complementos y la digitalización de las universidades", sostiene Ana Rincón, profesora de Biología y miembro de USxlapública, la plataforma que promueve la concentración en Sevilla y aúna a profesores, alumnos y personal. De hecho, según apunta, "esto va a ser a largo, no va a ser coyuntural".

La situación es compleja en las universidades andaluzas. Es el caso de la Universidad de Málaga. El endeudamiento prolongado de la institución, que cuenta con 27 millones de deuda y 17 millones en gastos de ejercicios anteriores sin pagar, hizo que la Junta tuviera que ejecutar un rescate. En concreto, el Consejo de Gobierno andaluz tuvo que aprobar el traspaso de 48,5 millones para salvar la situación.

Fue la comunidad de la UMA la primera en proponer una movilización. Fueron ellos los que se pusieron en contacto con Jaén, que se encuentra en una situación similar y cuyo rector, Nicolás Ruiz Reyes, ha denunciado en ocasiones anteriores la "asfixia económica" a la que está sometida la institución. De hecho ha asegurado que el consejero "hace mucho tiempo que está desconectado de la realidad universitaria".

Recortes en la Universidad de Sevilla

En Sevilla, la mecha fue el anuncio de recortes por parte de la rectora, Carmen Vargas, de cara la curso que viene. En concreto, la Hispalense aplicará un plan de ajuste de 16 millones de euros para hacer frente al aumento del salario de los profesores en un 2,5%. Esto supondrá el cierre de algunos centros por la tarde, la reducción de contrataciones de profesorado temporal y la posible disminución de grupos.

"La solución al conflicto es que la Junta respete los acuerdos del modelo de financiación con las universidades públicas", sentencia Rincón. La LOSU (ley orgánica del sistema universitario) obliga a que las comunidades autónomas dediquen, de forma progresiva hasta 2030, el 1% del PIB a la universidad pública. "Si calculamos, serían 500 millones mas de aqui a pocos años", lamenta la portavoz de la plataforma convocante.

Además, sobre la mesa está también la situación de los centros privados, que se han multiplicado en la última legislatura. Los convocantes denuncian que la nueva ley de universidades para Andalucía (LUPA) "contempla que estas universidades están en el Consejo Andaluz de Universidades, al mismo nivel que las públicas". Así, sostienen que obliga a que las públicas se "autofinancien" en un 35% y "derivan flujos" a las privadas.