Víctimas de Adamuz denuncia la publicación de material gráfico sobre el accidente: "Ha supuesto más dolor y sufrimiento"
La asociación expresa su "malestar y preocupación" y pide "sensibilidad y respeto"
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha manifestado este miércoles su "profunda preocupación y malestar" ante la publicación y emisión de material gráfico sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, en el que se vieron implicados trenes Alvia e Iryo.
En un comunicado, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha apuntado, tras la difusión la víspera de ese material, que las imágenes "han provocado un impacto emocional significativo en muchas de las víctimas y sus familiares, reabriendo heridas que aún no han cicatrizado".
"Numerosos afectados han expresado, a través de nuestros canales internos de comunicación, el dolor y sufrimiento que les ha supuesto volver a enfrentarse a escenas de aquel trágico suceso", ha añadido.
Desde la asociación consideran que la difusión de este tipo de contenido "carece de la sensibilidad y el respeto que merecen quienes vivieron directamente las consecuencias del accidente".
Por ello, solicitan a los medios que han publicado o difundido dichas imágenes que, en adelante, "actúen con mayor responsabilidad, empatía y sentido común". "Informar es un deber fundamental, pero debe hacerse siempre desde el respeto a la dignidad de las personas, especialmente en situaciones de tanta gravedad y carga emocional".
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