ELECCIONES 17M
Adelante Andalucía pide "votar con el corazón" para plantarle cara al PP en las urnas desde "una izquierda sin mochilas"
Bajo el lema, 'Vota lo que sientes', pide al pueblo andaluz "dar un golpe encima de la mesa" teniendo en mente a la vivienda, sanidad y educación
"Una izquierda nueva, fresca, valiente que no se venda". Esto ha sido lo más repetido por el candidato de Adelante Andalucía a las elecciones del 17M. José Ignacio García ha elegido Málaga para iniciar la campaña electoral. Vivienda, sanidad y educación son los ejes centrales del partido que pide "votar con el corazón" para acabar con el Gobierno de Juanma Moreno en las urnas. García ha estado arropado por los cabezas de lista de la provincia, Luis Rodrigo, Cristina Fernández y más de un centenar de militantes.
Bajo el lema, 'Vota lo que sientes', pide al pueblo andaluz "dar un golpe encima de la mesa". Adelante pretende con su lema "llamar a no olvidar todo lo que pasa en Andalucía". Esta formación política ha desplegado una gran pancarta desde un puente del río Guadalmedina, tras su acto de apertura de campaña en la explanada del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de la capital malagueña, donde ha congregado a sus simpatizantes.
José Ignacio García ha asegurado que Málaga "es el corazón del poder del PP y de Moreno Bonilla" y "el laboratorio de las políticas del PP", que "roban el derecho a la vivienda o cuyo modelo turístico expulsa a los vecinos", y que desde este lugar "después se extienden al resto de Andalucía".
Nuevas ideas con "sentimientos y emociones"
En su discurso, García ha resaltado los dos impulsos que mueven a Adelante Andalucía: por un lado, "una oposición contundente" y, por otro, "la fuerza para aportar propuestas y nuevas ideas". Como ha señalado García, ambos ejes que caracterizan a la formación están atravesados por sentimientos. "Frente a quienes hablan de voto útil, yo quiero hacer algo que no hace nadie en política: hablar de sentimientos, de emociones", ha afirmado el candidato. De igual forma, ha puesto el foco sobre el miedo y la incertidumbre "ante la posibilidad de no recibir una cita médica o de no poder pagar el alquiler".
El líder de Adelante ha señalado que trabajarán por llegar hasta el último rincón de Andalucía. "Nos vamos a recorrer cada comarca, cada pueblo, cada provincia, de Ayamonte a Pulpí, de Tarifa a Cazorla, diciendo que esta es la campaña más importante de nuestras vidas y que el pueblo andaluz se juega el futuro", matizaba García. "Quien crea que ya ha ganado el PP se llevará un disgusto" y que a quien considere que los comicios autonómicos son "una encuesta de las generales", le responde que "no son ensayo de nadie".
De cara a movilizar a su electorado, García ha señalado que "es imprescindible una izquierda nueva, una izquierda fresca, una izquierda valiente, una izquierda que hable de la cara, una izquierda que no se venda, una izquierda andalucista, una izquierda feminista", ha concluido García.
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