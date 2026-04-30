Andalucía bate su récord de nuevos médicos especialistas en 10 años: más de 1.300 MIR se incorporan a hospitales y clínicas en 2026

Andalucía alcanzará en 2026 la cifra más alta de médicos MIR que terminan su residencia en la última década. Hasta 1.325 facultativos podrían poner fin este año a su etapa formativa para incorporarse al mercado laboral, ya sea a través de la bolsa de empleo público o mediante contratos en centros privados.

No es una cifra menor, Andalucía será la segunda comunidad autónoma que más médicos especialistas aportará al mercado laboral durante este año, solo por detrás de Madrid y por delante de Cataluña. Sin embargo, tal como apunta el presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos, Alfonso Carmona, esta cifra "no resuelve" el problema estructural que arrastra Andalucía con relación a la falta de médicos en los hospitales públicos. "Esta cifra no cubrirá las plazas existentes ni las que habrá por cubrir con las próximas jubilaciones", sostiene el doctor.

Los datos proceden de un informe del Sindicato Médico Andaluz (SMA), elaborado a partir de cifras del Ministerio de Sanidad, que analiza cuántos médicos finalizarán en 2026 su periodo de residencia tras cuatro o cinco años de formación. En la última década, más de 10.000 médicos han completado esta etapa en Andalucía. En 2016 fueron 1.066; este año serán previsiblemente 1.325. El balance deja 259 profesionales más que hace diez años.

La evolución ha sido sostenida desde 2018, aunque con incrementos moderados. En el último año, el número de médicos especialistas que terminan su residencia en Andalucía ha crecido un 3,2%. Ahora bien, como advierte el propio SMA, no todos esos profesionales acaban incorporándose al sistema sanitario andaluz: algunos no encuentran una plaza estable en la comunidad y otros optan por mejores condiciones laborales en otras autonomías o en el extranjero.

Del total de especialistas nuevos, casi un tercio serán médicos de Familia: 410 especialistas, la cifra más alta del país en esta rama. Sin embargo, en el otro extremo, la comunidad sigue sin formar geriatras ni médicos forenses.

La estimación del sindicato deja varios mensajes de fondo. A pesar de que Andalucía es una de las comunidades que más médicos forma cada año, siguen faltando médicos especialistas en los hospitales y centros de salud. Sin embargo, para el SMA, el problema no estaría tanto en la formación de nuevos especialistas como en la capacidad del sistema para retenerlos.

"Es de justicia que nuestros Servicios de Salud les ofrezcan estabilidad, con contratos de larga duración y mejores condiciones laborales para que refuercen y rejuvenezcan la plantilla de facultativos extenuados", apuntan desde el SMA. En este sentido, reclama que se convoquen concursos-oposición con todas las plazas vacantes en los próximos meses y con examen a finales de año. De esta forma, sostiene, se evitaría que "demasiados" médicos especialistas recién formados se marchen a otros países.

Ginecología pierde médicos MIR y Pediatría los gana

La especialidad de Obstetricia y Ginecología es una de las excepciones dentro de la tendencia general al alza. Aunque Andalucía será este año la segunda comunidad que más especialistas forme en esta rama, solo por detrás de Cataluña, la cifra ha bajado ligeramente en la última década: de 51 médicos nuevos en 2016 a 49 previstos en 2026.

El dato resulta especialmente relevante en una especialidad que en 2025 registró en Andalucía la mayor lista de espera quirúrgica del país, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Ningún paciente esperó tanto como un andaluz para someterse a una intervención programada y no urgente en Ginecología: 175 días de media.

En la mayoría de especialidades, sin embargo, el número de médicos que terminan la residencia ha aumentado en la última década. Después de Medicina de Familia, Neurología es la rama que más ha crecido. En 2016 terminaron su formación 11 neurólogos; este año se estima que lo hagan 27. Madrid encabeza la lista nacional, con 41, seguida de Andalucía, con 27; Cataluña, con 19, y la Comunidad Valenciana, con 12.

También crece de forma significativa Oncología Médica: Andalucía ha pasado de formar 13 especialistas en 2016 a una previsión de 27 este año, el doble que hace una década.

Pediatría: más especialistas, pero aún lejos de cubrir la Atención Primaria

La necesidad de pediatras en los centros de salud andaluces se refleja también en la evolución de los MIR. Este año, de los 494 nuevos pediatras que terminarán su residencia en España, 74 saldrán de Andalucía.

El incremento, no obstante, es moderado. En diez años, el número de pediatras formados en la comunidad ha pasado de 68 a 74, lo que supone un crecimiento del 8,8%. Pese a ello, Andalucía será la tercera comunidad que más pediatras incorporará al mercado laboral este año, solo por detrás de Madrid y Cataluña.

El dato contrasta con la situación de la Pediatría en la Atención Primaria andaluza. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, más del 60% de los centros de salud andaluces no cuenta con servicio de pediatría. Dicho de otra forma, solo 540 de los 1.513 centros de salud, consultorios locales y consultorios auxiliares tienen pediatras para atender a menores de 14 años.

Así, aunque Andalucía se mantiene entre las comunidades que más especialistas forma cada año desde sus hospitales y centros de salud, los sindicatos médicos insisten en que el reto pasa ahora por ofrecer estabilidad y condiciones suficientes para que esos profesionales se queden en el sistema sanitario andaluz.