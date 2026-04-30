Eclipse solar 2027 en Andalucía: estos son los 115 municipios andaluces que quedarán en oscuridad total

El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 situará a Andalucía en el centro de todas las miradas, con 115 municipios que quedarán bajo una oscuridad total: diez en Almería, 16 en Granada, 31 en Cádiz y 58 en Málaga. La comunidad se prepara así para vivir un acontecimiento de gran alcance científico, social, divulgativo y territorial.

Estos son 115 municipios andaluces donde se verá en toda su plenitud el eclipse

Málaga: Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Almáchar, Alozaina, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Casarabonela, Casares, Cortes de la Frontera, Coín, Cártama, El Burgo, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Monda, Montejaque, Málaga, Nerja, Ojén, Parauta, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sayalonga, Tolox, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga, Yunquera.

Cádiz: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Cádiz, El Bosque, El Puerto de Santa María, Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario.

Almería: Adra, Almería, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar, Vícar.

Granada: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torrenueva Costa, Vélez de Benaudalla.

Calendario de eclipses en Andalucía

Además, la región será de nuevo protagonista del eclipse anular de sol del 26 de enero de 2028, que será visible en toda la región, a excepción de los municipios situados al sureste de Almería. Por su parte, el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 se podrá ver en Andalucía de manera parcial, tal como recoge la Junta en una nota.

Así se ha puesto de relieve durante la reunión del comité de dirección del trío de eclipses, liderado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para coordinar todas las actividades alrededor de este fenómeno astronómico. Han formado parte de este encuentro el Observatorio de Calar Alto (CAHA) de Almería; el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), con sede en Granada; el Real Observatorio de la Armada (ROA), ubicado en San Fernando (Cádiz); el Foro del Espacio de Sevilla; y la Fundación Descubre, que está desarrollando un buscador web para consultar los puntos más locales de cada provincia que atravesará la franja de totalidad.

Seguridad y concienciación

Por otro lado, y en el campo de la comunicación, este mismo miércoles ha finalizado la campaña digital con el lema #ElEclipseNoSeImprovisa, cuyo objetivo era anticiparse y educar a la población sobre los riesgos, principalmente la seguridad de los ojos y la preparación de la ciudadanía a nivel logístico, ya que estos últimos días de abril el sol se ha situado en una posición muy similar a la del eclipse del 12 de agosto de este año, lo que se conoce como los días espejos. La observación del sol debe realizarse con gafas homologadas, pero incluso con ellas, no se puede mirar el eclipse durante más de 30 segundos de forma consecutiva.

Coordinación institucional

Todas estas entidades participan también en el grupo de trabajo interinstitucional creado a principios de abril, en el que junto a Universidad están las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Turismo y Andalucía Exterior; Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Este equipo trabaja en coordinación con la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses (CITE), adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El objetivo central de este grupo es facilitar a la ciudadanía y a los visitantes una experiencia única y segura, aprovechando el evento como oportunidad para el desarrollo de actividades científicas, educativas y turísticas, y difundir el conocimiento científico y la innovación en relación con este fenómeno.

Por su parte, la Fundación Descubre será la encargada de gestionar la Oficina Técnica de los Eclipses de Andalucía, respondiendo así a la necesidad de disponer de un instrumento operativo que permita desarrollar funciones de información, orientación, coordinación técnica, acompañamiento a entidades locales, articulación de recursos o apoyo a la preparación del territorio.

Ciencia ciudadana y divulgación

De este modo, en el marco de las actividades que se están diseñando en Andalucía con motivo del trío de eclipses habrá proyectos de Ciencia Ciudadana que faciliten la participación activa de la sociedad en cuestiones relacionadas con la protección del cielo oscuro y la sostenibilidad medioambiental, toda vez que tendrán lugar encuentros con la ciudadanía bajo la actividad denominada 'Cafés con Ciencia', organizados en toda la comunidad, donde los investigadores conversarán con grupos reducidos de personas en un ambiente distendido.

Asimismo, se ha organizado un curso de iniciación a la astronomía práctica en nivel cero (observación a simple vista) y nivel avanzado (observación con prismáticos y telescopios no profesionales), para los entusiastas del espacio. De igual manera, se desarrollará una muestra itinerante bajo el título 'Eclipsarte', sobre la visión del arte y la ciencia a lo largo de la historia, comisariada por Álvaro Martínez (Paseos Matemáticos) y Juan Ruiz (Kripties), con el asesoramiento científico de José Vilchez (IAA).

Noticias relacionadas

También en el ámbito educativo se planificará una línea específica que permitirá no solo facilitar recursos a los centros en torno a la astronomía, sino integrarlos como agentes difusores del conocimiento, así como la formación de los profesores en esta ciencia, con acciones como programas de observación participativa con formación previa ('Embajadores del eclipse'), kits educativos para colegios (explicación del fenómeno, seguridad visual, experimentos) y colaboración con los centros de profesorado (CEP) y la Red Andaluza de Centros STEAM.