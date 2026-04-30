Quién es quién en las elecciones de Andalucía 2026: todos los partidos y candidatos de izquierda a derecha

Cinco visiones distintas de Andalucía se enfrentarán en las urnas el próximo 17 de mayo. La cuenta atrás para los comicios autonómicos ha commenzado y todos los candidatos tratan de rascar votos para hacerse con San Telmo. Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) se disputarán la presidencia de la Junta para la próxima legislatura

Aunque todo está todavía por decidir en las urnas, las encuestas le dan la victoria al dirigente popular, que podría alcanzar su ansiada "mayoría de estabilidad" y, según el CIS, gobernaría en solitario con 55 escaños. El PSOE crecería hasta los 31 escaños, uno más que ahora, y Vox se quedaría en 13, uno menos. Llamativo es el resultado de Adelante, que alcanzaría los seis diputados y superaría a Por Andalucía que se quedaría en cuatro.

Según los datos del Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), el presidente de la comunidad autónoma es el candidato más conocido por los electores y 94,9% sabe quién es. Tras él, la segunda más conocida es la exvicepresidenta del Gobierno, a quien reconocen el 88,9%. Tras ella va el candidato de Por Andalucía, a quien identifican el 56,0% y cerrando el listado están Gavira, con el 21,7%, y García, con el 15,4%.

La lucha entre Moreno y Montero

Moreno llega a la cita como el principal favorito. El actual presidente se juega revalidar la mayoría absoluta que obtuvo hace cuatro años. Su nombre liderará la lista de su partido en la provincia de Málaga, como ocurre desde las elecciones de 2014, la primera vez que optó a la presidencia. Antes fue secretario Estado de Servicios Sociales e Igualdad y diputado del Congreso por la circunscripción de Cantabria.

Montero es una vieja conocida de los votantes andaluces. La líder del PSOE-A comienza su carrera por la presidencia tras abandonar la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Hacienda. La socialista conoce bien los entresijos de la Junta de Andalucía pues, antes de recibir la llamada de Pedro Sánchez, fue Consejera de Hacienda y Sanidad, temática en la que centra su campaña esta médica que fue gerente del Virgen del Rocío.

El último en conocer que concurriría a la lucha por la presidencia autonómica fue Manuel Gavira. Este abogado gaditano entró en la formación en 2014 y ha liderado las listas del partido en su provincia desde entonces. El candidato de Vox a liderado el grupo parlamentario durante toda la legislatura, pero no fue hasta después de la convocatoria de elecciones cuando obtuvo el visto bueno de la cúpula nacional de Vox.

A la izquierda del PSOE

Tras el 17M Maíllo volverá a la primera línea de la política institucional. El dirigente nacional de Izquierda Unida es el candidato de Por Andalucía, en la que finalmente está Podemos. Este profesor de Latín y Griego nacido en Lucena volvió a la política en 2024 tras la renuncia de Alberto Garzón a liderar el partido. Hombre histórico de su formación, ha ocupado múltiples cargos directivos en la Junta durante los gobiernos socialistas.

También concurre por primera vez a la presidencia García. Este orientador escolar de Jerez, liderará las listas gaditanas de su partido, que aspira a formar grupo en la Cámara tras una primera legislatura en el grupo mixto. El que durante un tiempo ha sido considerado como el sucesor de Teresa Rodríguez ha conseguido hacerse un hueco entre los votantes por sus intervenciones en el Parlamento y las redes sociales.

Este próximo lunes 4 de mayo será la primera vez que los cinco candidatos se vean las caras. Será en el debate organizado por RTVE que tendrá lugar a las 21:45, estará presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero, y durará 90 minutos. Posteriormente, el lunes 11 de mayo será el turno del enfrentamiento en Canal Sur, del que se sabe que girará en torno a tres bloques temáticos y durará 110 minutos.