La escuelas infantiles cancelan la huelga del 4 de mayo y retoman el diálogo con la Junta de Andalucía

Las guarderías andaluzas han dado marcha atrás a su calendario de protestas en mayo: cancelan la huelga del 4 de mayo pero mantienen la del día 11. Así lo ha confirmado este jueves el sindicato convocante, FSIE, tras el inicio de negociaciones con la Consejería de Educación. Tal como ha anunciado la entidad, se ha decidido desconvocar la huelga después de que la Administración haya trasladado, durante conversaciones mantenidas en los últimos días, su disposición a abrir una "negociación real" sobre la mejora de la financiación. Esta decisión supone un primer paso para desatascar un conflicto entre las escuelas infantiles y la Junta de Andalucía que amenzaba con afectar a miles de familias durante los próximos meses.

Esta desconvocatoria llega, además, con una reunión entre FSIE Andalucía y la cartera de Carmen Castillo el próximo 4 de mayo para "proseguir con las negociaciones". Así, la única huelga que seguirá en pie en plena campaña electoral será la del 11 de mayo. El objetivo del parón, según el sindicato, es denunciar la falta de un acuerdo que permita elevar de forma inmediata el precio que la Administración abona por cada plaza de 0 a 3 años, un importe que está congelado desde 2020.

La convocatoria afectará durante toda la jornada a la plantilla de los centros adheridos al programa de ayudas de la Junta para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil. Detrás del paro late una advertencia que el sector viene repitiendo desde hace meses: con el modelo actual, dicen, muchas guarderías no podrán sostener su actividad los próximos cursos.

La Junta se abre a negociar

El conflicto con el sector de la enseñanza concertada andaluza se enfría, al menos de momento. Según trasladan desde el sindicato, los contactos mantenidos recientemente con la Junta apuntan a la puesta en marcha de medidas que podrían tener un "impacto directo" tanto en la viabilidad económica de los centros como en el mantenimiento del empleo. Este giro en la postura de la Administración llega tras semanas de movilizaciones y presión por parte de FSIE, que considera que estas acciones han sido determinantes para forzar la apertura del diálogo.

En este nuevo escenario, el sindicato apuesta por rebajar la tensión y dar margen a la negociación. “Entendemos que en este momento procede dar prioridad a ese proceso”, señalan, subrayando la importancia de avanzar en compromisos concretos que den respuesta a las demandas del sector.

Como primer paso, la Consejería de Educación ha convocado a FSIE Andalucía a una reunión el próximo lunes 4 de mayo las 12.30 horas, en la que ambas partes retomarán formalmente las conversaciones. El encuentro será clave para comprobar si la voluntad expresada por la Administración se traduce en avances efectivos en materia de financiación.

La otra cara de una medida estrella

El choque entre la Administración andaluza y las escuelas infantiles se recrudeció el pasado 19 de marzo, cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció la ampliación de la gratuidad para los niños de 1 a 2 años a partir del curso 2026-2027. Las patronales del sector respaldaron entonces la medida, pero denunciaron al mismo tiempo que esa gratuidad no fuera acompañada de una subida del precio de la plaza. “La gratuidad será a nuestra costa”, resumieron entonces de forma unánime.

Hace unas semanas, las patronales que representan a los centros del ciclo de 0 a 3 años se reunieron por segunda vez en apenas un mes con el viceconsejero de Educación, Pablo Quesada, para tratar de cerrar un acuerdo sobre esa financiación. El encuentro sirvió para acercar posturas, pero no desembocó en ningún pacto.

La Consejería de Desarrollo Educativo se comprometió a “analizar el coste real de la plaza una vez finalizado el proceso de escolarización”, previsto para el próximo 30 de abril, y dejó abierta la puerta a una actualización futura. En la práctica, eso supondría aplazar cualquier mejora económica a 2027, una solución que el sector considera insuficiente. Las patronales insisten en que el importe actual que reciben por cada menor no cubre los costes reales y compromete la viabilidad de muchos centros.

En ese contexto de malestar, protestas y negociaciones sin acuerdo, el sindicato FSIE, mayoritario entre las trabajadoras del sector, ha optado por convocar dos jornadas de huelga. El paro, sostienen fuentes consultadas por este periódico, responde al “miedo” y la “incertidumbre” que se ha instalado en las plantillas ante la posibilidad de que la falta de financiación termine poniendo en riesgo puestos de trabajo.