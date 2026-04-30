Granada gana peso como polo de innovación en Andalucía con la llegada de CTA

CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) ha celebrado en su nueva oficina en Granada una mesa de expertos para analizar el papel de la ciudad como “nodo estratégico de innovación y transferencia de conocimiento”, en el que han participado la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "contar con Corporación Tecnológica de Andalucía en Granada refuerza la ciudad como un polo de innovación en el sur de Europa, con una Universidad de referencia, un ecosistema empresarial en crecimiento y una apuesta decidida por la aplicación de la Inteligencia Artificial en los servicios públicos”.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. / El Correo

La alcaldesa añadió que “proyectos como iQuantum reflejan ese modelo de ciudad que estamos impulsando, donde la tecnología se pone al servicio de los granadinos” y subrayó que “esta incorporación abre nuevas oportunidades de colaboración, inversión y desarrollo para nuestras empresas, contribuyendo a que el conocimiento que se genera en la ciudad se traduzca en empleo cualificado y en progreso para los granadinos”.

Colaboración público-privada

Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada durante su intervención. / El Correo

Por su parte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha destacado la apuesta de la Universidad “por todas las iniciativas que aportan al conocimiento, a la innovación y al desarrollo del territorio”. “La colaboración público-privada conecta a empresas, administraciones, universidades y agentes sociales para atraer inversiones, generar empleos de calidad y, sobre todo, para apostar por el talento y la internacionalización”, ha añadido Pedro Mercado.

Por su parte, el presidente de CTA, Beltrán Pérez, agradeció la calurosa acogida de la ciudad y afirmó que la nueva sede de CTA en Granada es “un hito que refuerza el compromiso de CTA con el territorio andaluz y, en particular, con una provincia que es referente en conocimiento, ciencia, talento e innovación”. “Queremos facilitar la colaboración, impulsar proyectos conjuntos y generar oportunidades que se traduzcan en crecimiento económico y desarrollo territorial”, apuntó Pérez, quien animó a las empresas y entidades innovadoras granadinas a acercarse a CTA para solicitar su apoyo, servicios y asesoramiento.

Empresas e innovación

La nueva oficina de CTA en Granada se suma a las que esta fundación de apoyo a la innovación ya tiene en los parques tecnológicos Sevilla y Málaga Tech Parks y está ubicada en el Centro de Transferencia de Tecnología de la UGR en Gran Vía de Colón, 48, en el centro de la ciudad. Con esta nueva implantación, CTA continúa fortaleciendo su papel como agente tractor de la innovación empresarial en Andalucía, conectando conocimiento, financiación y colaboración para impulsar proyectos con impacto real en el territorio.

La consultora de innovación de CTA afincada en Granada, Mayra Granados, moderó el panel de expertos sobre experiencias reales de colaboración y crecimiento en el que participaron representantes de Rovi, Grupo La Caña, Educa EdTech Group, Debos y el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada.

Qué es CTA

CTA es una entidad de colaboración público-privada para la aceleración de procesos de innovación. Presta apoyo a empresas de todos los tamaños, administraciones, universidades, otros organismos de investigación y cualquier entidad innovadora.

CTA es una fundación privada con más de 185 empresas miembros y 20 años de experiencia, impulsada en su origen por la Junta de Andalucía, con gestión privada y dedicada al fomento de la I+D+i regional y la transferencia de tecnología. Asesora a las empresas para planificar una estrategia de innovación, desde la identificación de sus necesidades de I+D+i a la formulación de los proyectos para resolverlas o la búsqueda de socios y la financiación necesaria para llevarlos a cabo.

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También tiene una creciente actividad internacional como socio de referencia en proyectos Ya ha participado en más de 70 proyectos internacionales, tanto financiados por la UE como por organismos multilaterales, y ha colaborado con más de 770 entidades de 57 países.

El debate abordó cuestiones clave como el papel de la colaboración universidad-empresa, los factores que impulsan la innovación empresarial, los resultados obtenidos en términos de financiación y posicionamiento en el mercado y las recomendaciones para compañías interesadas en iniciar proyectos innovadores. Además, se celebró un networking para favorecer el intercambio entre empresas, instituciones y agentes del ecosistema innovador andaluz a través de nuevos proyectos que puedan surgir desde Granada.