Juanma Moreno arremete contra el "fiasco" del puente del Centenario y advierte de posibles riesgos de seguridad por el parón de las obras

El PP eligió la provincia de Sevilla para iniciar su campaña electoral. Y se ha encontrado en este arranque con un argumento adicional para arremeter contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras: la paralización definitiva de la obra del puente del Centenario debido a la decisión de la UTE de la que forma parte Acciona de rescindir el contrato. Esto supone, en la práctica, que el Ministerio tendrá ahora que tramitar otro contrato con una empresa distinta por vía de emergencia (si encuentra base legal suficiente) o iniciar una nueva licitación con plazos mucho más extensos. Todo esto con un proyecto que forma parte de la investigación a la trama de Koldo, José Luis Ábalos y Santos Cerdán por un posible cobro de comisiones.

"Es sonrojante que los ciudadanos de Sevilla que nos comemos un atasco todos los días en el puente sepamos que no está en funcionamiento porque algunos miembros del gobierno intentaron lllevarse comisiones de este puente", apuntó el candidato del PP, Juanma Moreno, durante un acto celebrado en Alcalá de Guadaíra en el que advirtió de que las consecuencias de este parón van más allá de los problemas de conectividad y movilidad que se alargarán en el tiempo: "No sé si está garantizada la seguridad del puente porque pueda haber tensores que no se hayan completado al no estar terminados". Fuentes conocedoras del expediente de rescisión que tramita Acciona con el Ministerio subrayaron que se van a adoptar las medidas pertinentes, aunque es uno de los aspectos más delicados de la situación: los efectos de la salida de una empresa y del tiempo que pase hasta que entre la siguiente adjudicataria.

Moreno exigió al Gobierno que diera explicaciones urgentes. "Nos va a costar más dinero, va a terminar más tarde y encima según las informaciones publicadas la trama de Koldo y Abalos también han querido participar en mordidas", advirtió el presidente. De hecho, el contrato se ha venido incrementando desde el inicio de las obras en verano de 2021 y ha sido el rechazo al último modificado planteado por la UTE adjudicataria el detonante de la rescisión del contrato.

"Castigo" a Sevilla

El parón de la obra del puente del Centenario fue puesto por el presidente andaluz como ejemplo del "agravio y el castigo" a la provincia de Sevilla por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez: "La falta de inversión se está traduciendo en el deterioro de nuestra provincia. Tenemos ejemplos como la interminable SE-40 con un ritmo que no llega a los 3 kilómetros al año o el desdoble de la A-4. No se ha ampliado ni un centímetro de la red de Cercanías", resumió.

El PP situó esta realidad en contraste con los proyectos que están en marcha por parte de la Junta. Moreno anunció en Alcalá de Guadaíra el inicio del periodo de pruebas del tranvía y la llegada de los nuevos vehículos de forma que se mantiene el objetivo de que entre en funcionamiento a lo largo de este año. También incidió en la situación de la línea del metro tanto por la ejecución de la línea 3 como por los estudios técnicos de la línea 2 en Sevilla Este, un proyecto "estratégico" para la movilidad en la ciudad según subrayó.

Este último acto antes del inicio formal de la campaña electoral en Sevilla se celebró en Alcalá, en plena vía del tranvía que está en periodo de pruebas, y en presencia del delegado de la Junta, Ricardo Sánchez, y de la candidata del PP por la provincia de Sevilla, la consejera Patricia del Pozo.