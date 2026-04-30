Juanma Moreno le pone su propia banda sonora al 17M en busca de otra mayoría absoluta que evite los "líos, los chantajes y los retrocesos"

En el acto de inicio de campaña de Juanma Moreno en los céntricos jardines de Murillo de Sevilla no suena el himno tradicional del PP. Se escucha a un desconocido grupo con una canción, 'Kilómetro Sur' dedicada a Andalucía, que los asistentes oyen por primera vez y que el equipo de campaña anuncia que se convertirá en protagonista de los próximos días. En el centro de las banderas andaluzas que ondean entre el público lo que se puede leer es el nombre del presidente que ha conseguido darle un vuelco histórico al voto en la comunidad que durante décadas fue el gran feudo socialista. En una esquinita aparecen las siglas del partido. Tampoco está el logo del partido con sede en la calle Génova en las pantallas, los únicos mensajes son las palabras que resumen el discurso y la estrategia del líder popular: “estabilidad, seguridad y confianza”.

A Juanma Moreno no le hacen falta las siglas del PP para afrontar ese gran “examen” al que se enfrenta el 17 de mayo. Si consigue la mayoría absoluta habrá obtenido el mayor éxito en todo este ciclo electoral para el partido y habrá encadenado su segunda legislatura estable en la comunidad autónoma. Si no llega, y “no va a ser fácil” llegará el momento de “llorar por las esquinas” como describió la consejera y número uno por Sevilla, Patricia del pozo. Porque entonces para Moreno "todo será un lío".

Con el lema de ‘La Fuerza de Andalucía’, Juanma Moreno fijó las bases de una campaña en la que retomará la reivindicación, el andalucismo y la confrontación con el Gobierno de España al que perteneció hasta hace unas semanas. “Vamos a levantar la voz siempre para defender los intereses de Andalucía. Después del 17M van a ceder la recaudación entera a Cataluña. Frente a los privilegios de uno. Necesitamos un gobierno fuerte para defender los intereses de los andaluces que queremos ser iguales”.

En estas elecciones, el gran adversario empezó siendo Vox y aunque se haya desinflado en las encuestas lo sigue siendo. Por eso, Juanma Moreno se dirigió a ese electorado que busca mensajes más contundentes y que a veces no coincide con un tono moderado. “Seremos educados, correctos, pero seremos contundentes en la defensa de Andalucía. Vamos a alzar la voz en defensa de los intereses de Andalucía”.

Hacia los indecisos

Y el segundo destinatario de los mensajes fue el electorado indeciso. El moderado que pueda inclinarse por no votar o por cambiar su apoyo. A ellos va dirigida la consigna “estabilidad o lío” que tanto está marcando la campaña: “No nos podemos meter en un lío. Cuando las cosas van lo suficientemente bien. No podemos depender de quien quiere volver atrás o chantajearnos o meter los palos en la rueda”.

Los actos de inicio de campaña ya no requieren de una gran cantidad de asistentes para reflejar la movilización del electorado. No hubo muchos en los Jardines del Prado de Sevilla. Pero en el ambiente sí se respiraba optimismo. Y en las palabras de Juamma Moreno solidez para afrontar la campaña: “Tengo más ganas de Andalucía, de que sigamos juntos haciendo cosas. Tengo más ganas de Andalucía. De crear empleo y de crear futuro. Porque juntos podemos. Tengo más ganas que nunca”.

Para ello, el PP hizo un llamamiento a la movilización como viene haciendo desde hace meses. "No hay nada ganado. Quien diga que esto está ganado no conoce la realidad andaluza. Hay que ganarlo voto a voto, pasión a pasión, ternura a ternura", exclamó antes de finalizar un acto soplando las velas por su cumpleaños que coincide precisamente con el inicio de la campaña.