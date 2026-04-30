La Junta de Andalucía aprueba 20.000 euros por hectárea para que los cultivos del entorno de Doñana dejen el regadío

Las ayudas complementarias para la restauración ecológica de los regadíos de la Corona Norte de Doñana son una realidad. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles las bases reguladoras de estas subvenciones. Abarcan exclusivamente, mediante el régimen de concurrencia no competitiva, los términos municipales de cinco localidades de la provincia de Huelva. Se suman como complemento a las ayudas que ya aprobó el Gobierno de España, que movilizó 28,5 millones de euros, con el objetivo es garantizar el mantenimiento y viabilidad de las actuaciones a largo plazo por parte de los beneficiarios. Ambas líneas fueron parte fundamental del acuerdo por Doñana firmado hace tres años entre las dos administraciones.

Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado son los municipios que se beneficiarán de las subvenciones. La delimitación busca atender a las zonas donde se localiza el mayor impacto sobre las masas de aguas subterráneas del entorno del espacio natural. Esta línea se enmarca en la aplicación del Plan Especial de Ordenación de las Zonas de Regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana. La Junta de Andalucía refuerza con esta medida las ayudas estatales convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de manera que los agricultores, principalmente dedicados a los frutos rojos, puedan contar con una cobertura económica suficiente para dejar los cultivos de regadio.

Las ayudas contarán con una cuantía a asignar a cada beneficiario, que podrá ser de hasta 20.000 euros por hectárea de superficie, distribuidos en las anualidades indicadas en la convocatoria. De esta forma, se asegura que tengan continuidad en el tiempo y contribuya de manera efectiva a la revitalización ecológica del territorio. Las subvenciones permitirán que las iniciativas aprobadas dispongan de los medios adecuados para consolidar las nuevas superficies forestadas, garantizar su mantenimiento y promover usos del suelo compatibles con la conservación de los ecosistemas onubenses.

Las ayudas podrán solicitarlas tanto personas físicas como entidades titulares de terrenos en los que se desarrolle la actividad, así como aquellas que sean titulares de una explotación agraria o silvícola inscrita en los registros correspondientes. Las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o de patrimonio separado que carezcan de personalidad jurídica, pero sean titulares de terrenos forestales en régimen privado, podrán acceder a las mismas. Del mismo modo, podrán ser solicitarlas por los Ayuntamientos de los cinco municipios.

Casi tres años del 'Acuerdo por Doñana'

El denominado 'Acuerdo por Doñana' fue firmado en noviembre de 2023 por la entonces ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En conjunto, este pacto entre administraciones incluye inversiones de 1.400 millones de euros. Los agricultores dejarían de cultivar sus tierras a cambio de renaturalizar o reforestar los suelos.

El acuerdo recogió que el Gobierno central aportaría 350 millones que se suman a los 356 comprometidos en otras actuaciones medioambientales, mientras el ejecutivo autonómico destinaría 700 millones. Los agricultores de la Corona Norte de Doñana recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años, la mayor parte (70.000 euros) serían aportados por el Ministerio, mientras la Junta de Andalucía destinaría 20.000 euros y la Diputación de Huelva añadiría otros 10.000. El pacto contempla medidas para la recuperación ambiental del espacio natural, así como para contribuir a su desarrollo socioeconómico de manera equilibrada y sostenible.