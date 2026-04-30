El himno andaluz, arbonaidas y la defensa de lo público: Maíllo arranca su campaña en Sevilla con fe en "dar la sorpresa"

En la Alameda de Hércules, ese bastión de lo alternativo en pleno centro de Sevilla. A una hora temprana, las siete de la tarde. Con el himno de Blas Infante y el verde y blanco de las arbonaidas, que han ondeado más de un centenar de asistentes. Así ha arrancado este jueves su campaña Por Andalucía, la coalición sellada in extremis y conformada por IU, Podemos, Sumar y otros cuatro partidos minoritarios. Al frente, Antonio Maíllo, lleno de esperanza en esta primera jornada: "Sí, me siento presidente de la Junta. Estoy convencido de que vamos a dar la sorpresa el 17M".

El acto ha comenzado con la intervención de Raquel y Lorena, dos auxiliares sociosanitarias que han denunciado la situación de la ley de la dependencia en Andalucía: "Cada vez estamos más precarias. Somos mulas de carga por culpa de la externalización del Gobierno de Moreno Bonilla". Toda una defensa de la gestión pública que ha sida uno de los ejes centrales del acto inaugural de esta confluencia, desde el inicio hasta el discurso del propio Maíllo.

Lo han refrendado, de hecho, los dos siguientes ponentes que han tomado el atril en esta soleada tarde previa al Primero de Mayo: "La sanidad, la educación, la vivienda y la dependencia no pueden esperar más. Somos la única formación política que se deja de chuminás y pone los problemas de la gente en el centro", ha apuntado Francisco Martínez, alcalde de Fuentes de Andalucía. "El modelo de Moreno Bonilla es claro: vender para entregárselo a unos pocos", ha afirmado por su parte la número dos en la lista por Sevilla, Alejandra Durán.

Entre lo público y las arbonaidas

"Nos hemos unido obedeciendo el mandato popular, porque solo desde la unidad podemos contribuir a Andalucía", ha subrayado en su intervención Antonio Maíllo, líder de Por Andalucía tras las complicadas negociaciones entre partidos que dieron lugar a un coalición sellada casi a última hora. La intención ahora, desde luego, es darlas por superadas: "Hemos hecho una lista unitaria y con voluntad de Gobierno".

A pie de calle, entre los banquintos de la Alameda, Maíllo ha hecho de la defensa de lo público un elemento central de su discurso: "El PP ha ejecutado su pacto con Vox y ha destrozado los servicios públicos andaluces. Necesitamos un Gobierno de izquierdas y honesto que revierta todo lo privatizado". Algo que "es posible" para el cabeza de lista de esta confluencia: "Hay recursos para ello. La clave está en dónde destinarlos".

La otra línea principal está, claro, en lo identitario: las arbonaidas que han repartido entre los asistentes o las continuas alusiones a esta tierra son muestra de ello. No es casual: la lucha por votos con Adelante Andalucía está abierta. "Representamos a un proyecto sumativo en el que no nos ponemos límites. No queremos ser profesionales de la oposición, queremos mejorar la vida de la gente trabajadora de Andalucía", ha resaltado Antonio Maíllo. Y después de los aplausos, el himno de Blas Infante: "La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra". Esto acaba de comenzar.