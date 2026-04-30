Montero pide rock and roll para defender el "patrimonio" de lo público: "¡A esta es!, vamos a movilizar el voto"

"No hay minuto que perder". La campaña electoral en Andalucía ha empezado y los partidos quieren llegar al 17 de mayo con los deberes hechos. Más allá de si Juanma Moreno revalida o no la mayoría absoluta, el segundo foco de estas elecciones está puesto sobre el PSOE. María Jesús Montero ha desembarcado de nuevo en la política autonómica tras su periplo en el Gobierno de España y su partido se juega mucho en estos comicios. La candidata del PSOE ha centrado su discurso de arranque de campaña en pedir a todos los ciudadanos que defiendan lo suyo "desde el tajo". 'Sanidad' ha sido la palabra más repetida para movilizar al electorado, al tiempo que ha tratado de desenmascarar a Moreno Bonilla: "No confíen en lobos con piel de cordero".

La ciudad de Granada ha sido elegida por los socialistas para dar el pistoletazo de salida oficial a esta campaña. La música no se ha quedado atrás: la presencia del cantautor granadino Miguel Ríos trató de hacer despegar a Montero como si fuera una estrella del rock and roll. "Mi corazón es zurdo", confesó Ríos en medio una gran ovación de los militantes. En medio de su intervención, hizo un alegato en contra de los conflictos en el mundo entonando su tema Oración: "A vosotros, que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad". Acto seguido, los asistentes en alto exclamaron el grito de "no a la guerra", que ha sido repetido en numerosas ocasiones a lo largo del acto.

El patrimonio de los servicios públicos

'Defiende lo público' es el lema de campaña de los socialistas. Una auténtica declaración de intenciones a la gestión de Juanma Moreno. "Los progresistas de esta tierra no van a dejar que este patrimonio sea abarrotado", ha matizado Montero, al tiempo que invitaba a la sociedad a no dejarse fiar por "los lobos con piel de cordero", en clara alusión al actual presidente de la Junta. A gritos de "sanidad pública", apostaba por su medida estrella de la campaña: que los andaluces no esperen más de 24-48 horas para ser atendidos por su médico de cabecera.

"La mayor negligencia del sistema sanitario de España", ha considerado Montero la crisis del cribado del cáncer de mama. Montero instaba a los andaluces a no confundirse: "Es el mismo PP que vota en contra de la prórroga de los alquileres en Madrid". Ha apuntado con insistencia que "el lío" que quiere evitar Juanma Moreno es, verdaderamente, "el de los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda o el de las listas de espera de la dependencia". "Para algunos la culpa siempre es de los demás", señalaba Montero en alusión a aquellos que miran a Pedro Sánchez o Europa y "no hacen autocrítica".

"Esta es la campaña que nos va a dar la victoria"

"A esta es, vamos a movilizar el voto". Esta ha sido otra de las claves de su discurso: "Es la campaña que nos va a dar la victoria". Los deseos del PSOE-A pasan por preservar el medio millón de personas que optaron por Sánchez en las últimas generales y que no consiguieron movilizar en las autonómicas de 2022. Mostró a sus compañeros en política como el "arquitectos de la esperanza". Habló de la desafección que algunos quieren implantar en el PSOE mirando a sus adversarios en las urnas. "Podríamos hablar de los currículums de los demás o del trabajo de la mujer del presidente", ha apuntado en tono de sorpresa.

"El PP quiere un cheque en blanco para continuar la privatización". Montero plantea los comicios del 17M como un plebiscito a la gestión de Moreno. El PSOE-A sueña con darle la vuelta a las encuestas como ya pasó en 2022: pocos se esperaban la cómoda mayoría absoluta de Juanma Moreno. "Dan por sentada una victoria que no se va a producir", apuntaba la secretaria general del PSOE-A en este sentido.

El color verde es otra de las señas de identidad de la campaña: banderas, pantallas y logos se impregnan con los tonos de la bandera de la comunidad de Andalucía. Ni rastro del característico color rojo del partido y es que los socialistas quieren centrarse en los andaluces. En cambio, Sánchez se juega mucho en esta campaña. El Presidente del Gobierno nombró a Montero como candidata. Defender lo público es lo más repetido entre las filas socialistas estos días. Miguel Ríos escribía la palabra "presidenta" en un panel al acabar la intervención de Montero. Las urnas dirán.