El TSJA, sobre la implantación de los Tribunales de Instancia: "No es satisfactoria y se detecta preocupación e inseguridad"

La Memoria de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es clara sobre la implantación de los Tribunales de Instancia: "Por el momento la situación no es satisfactoria y se detecta preocupación e inseguridad". Así lo refleja un documento ofrecido por la Oficina de Comunicación del TSJA, en el que se hace un repaso estadístico a lo que supuso el pasado curso para la justicia andaluza.

Esta memoria refiere también que Andalucía vuelve a ser una de las comunidades autónomas que más pleitos registra y destaca la acumulación de procesos, un problema que persiste a lo largo de los años.

Así se puede comprobar en los datos aportados por la memoria de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia. En 2025, se recibieron 1.399.188 asuntos. El nivel de litigiosidad andaluz supera la media española en un 2,8%. "Si en el conjunto del Estado ha sido de 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes durante 2025, en el ámbito del TSJA dicha tasa es de 158,15", refleja el TSJA.

Los procesos penales, los más registrados

Un 52% de los asuntos registrados en Andalucía durante el 2025 fue de ámbito penal. Le siguieron un 39% los procesos civiles, la jurisdicción social un 7% y la contencioso administrativa un 2%. A pesar de todo, los datos ofrecidos por la Oficina de Comunicación del TSJA exponen una caída del 2% en los asuntos registrados con respecto a 2024. Esta baja se ha visto constatada en las jurisdicciones Civil, Social y Contencioso-Administrativa. Por contra, en el ámbito penal se registró un aumento de 1,5%.

Con este panorama, la memoria es clara: "El mandato constitucional de una justicia en plazos razonables constituye un objetivo que no se percibe cercano". A pesar de todo, la memoria del TSJA espera que se haga efectiva la ley de eficiencia.

870.000 asuntos pendientes

Año tras año, los asuntos se van acumulando. A pesar de que en 2025 se resolvieron casi 1.400.000, un 4% más que el año anterior y prácticamente los mismos asuntos que se ingresaron, quedan pendientes al final del año un total de 870.003 asuntos, una cifra récord nuevamente.

En la última década, el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en un 76%. De 494.029 a final de 2015 se ha pasado a 870.003 en este año, un atasco "sumamente llamativo y preocupante", refleja la memoria. "Cada anualidad comentamos la problemática que presenta esta tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales".

Justicia lenta y poco eficiente

La memoria, como cada año, es crítica con los valores estadísticos recogidos: "La justicia andaluza sigue en cifras llamativas de pendencia y dilaciones, contexto que manda un mensaje y percepción inevitable a la sociedad: justicia lenta y poco eficiente".

La implantación de la Ley de Eficiencia, por el momento, no se valora. "Habrá que esperar a una valoración que pondere de modo real los efectos prácticos de tal reforma, que corresponderá hacer en la Memoria del año próximo".

"Reforma y cambio radical del proceso penal"

"En cuanto a la implementación de la nueva estructura organizativa de los Tribunales de Instancia y la nueva Oficina Judicial, capaz de generar un plus de eficiencia en el funcionamiento del sistema judicial, por el momento la situación no es satisfactoria y se detecta preocupación e inseguridad", refleja la memoria. "Por otro lado, aunque desde la Administración autonómica se han dado pasos importantes en este último año hacia la definitiva consolidación tecnológica, todavía queda un importante camino por recorrer".

La memoria insiste en que es "forzoso" impulsar y completar las actuaciones recogidas en la ley "que culminen con la modernización de la justicia". "La memoria señala que sería necesario conseguir en un plazo razonable: la plena eficiencia organizativa con el modelo de Tribunales de Instancia y nueva oficina judicial, la ansiada transformación tecnológica (incrementando la cohesión y coordinación territorial), y la imprescindible reforma y cambio radical del proceso penal".

Solicitud de más plazas judiciales

La Memoria del TSJA pide además, "un significativo aumento del número de plazas judiciales, dada la alta tasa de litigiosidad que seguimos teniendo y la pendencia acumulada desde hace demasiado tiempo". "Confiamos que esto pueda ser una realidad a la vista del anuncio efectuado por el Ministerio de Justicia de creación de un importante número de plazas judiciales durante el año 2026, precisamente aprovechando la facilidad que para ello ofrece el nuevo sistema organizativo implantado", indica el documento.

Noticias relacionadas

La Memoria espera, por tanto, que este sea el punto final de muchos de los problemas judiciales. "Los avances en el desarrollo de los medios tecnológicos en nuestra Comunidad y la ocasión que brindan las reformas legislativas ya operadas, junto a la eternamente esperada reforma procesal penal, pueden abrir un horizonte de esperanza de que el año 2025 haya supuesto el inicio de la necesaria salida del túnel en que todavía nos hallamos", reflejan desde el TSJA.