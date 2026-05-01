Atascos este mediodía de hasta 13 kilómetros en las salidas de Sevilla con motivo del puente de mayo

Las principales carreteras de acceso a las zonas de playa en Andalucía están soportando este viernes retenciones kilométricas, de hasta 13 kilómetros en la AP-4 sentido Cádiz, como consecuencia del puente festivo del Primero de Mayo. La Dirección General de Tráfico puso en marcha este jueves a las 15:00 horas el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la operación especial que se prolongará hasta el domingo 3 de mayo a las 00.00 horas y para el que se prevén 1.268.040 de desplazamientos de largo recorrido en Andalucía.

Según ha informado la DGT, las retenciones más importantes se están registrando a esta hora en la AP-4 en dirección a Cádiz, donde los atascos son de hasta 13 kilómetros, a la altura del municipio de Los Palacios y Villafranca. Antes de llegar a Las Cabezas de San Juan, también hay tres kilómetros de retención. En el caso de la A-49, en sentido Huelva, hay hasta 11 kilómetros de atasco a la altura de Huévar del Aljarafe; mientras en Málaga hay hasta cuatro kilómetros, en la A-7 a la altura de Torremolinos.

Durante estas jornadas se producen multitud de desplazamientos en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y en las mismas horas, por lo que la DGT implanta medidas de regulación, ordenación y control del tráfico, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

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Más de 60 funcionarios y personal técnico especializado, que atienden las labores de supervisión, regulación e información, contarán con el apoyo de los medios aéreos -helicópteros y drones- que cubren los principales itinerarios para supervisar posibles incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, equipo que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras de Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.