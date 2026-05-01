TRÁFICO
Atascos este mediodía de hasta 13 kilómetros en las salidas de Sevilla con motivo del puente de mayo
La DGT prevé 1.268.040 desplazamientos de largo recorrido en Andalucía durante el puente festivo del 1 de Mayo
Las principales carreteras de acceso a las zonas de playa en Andalucía están soportando este viernes retenciones kilométricas, de hasta 13 kilómetros en la AP-4 sentido Cádiz, como consecuencia del puente festivo del Primero de Mayo. La Dirección General de Tráfico puso en marcha este jueves a las 15:00 horas el dispositivo especial de vigilancia y regulación para la operación especial que se prolongará hasta el domingo 3 de mayo a las 00.00 horas y para el que se prevén 1.268.040 de desplazamientos de largo recorrido en Andalucía.
Según ha informado la DGT, las retenciones más importantes se están registrando a esta hora en la AP-4 en dirección a Cádiz, donde los atascos son de hasta 13 kilómetros, a la altura del municipio de Los Palacios y Villafranca. Antes de llegar a Las Cabezas de San Juan, también hay tres kilómetros de retención. En el caso de la A-49, en sentido Huelva, hay hasta 11 kilómetros de atasco a la altura de Huévar del Aljarafe; mientras en Málaga hay hasta cuatro kilómetros, en la A-7 a la altura de Torremolinos.
Durante estas jornadas se producen multitud de desplazamientos en un corto espacio de tiempo, con orígenes y destinos similares y en las mismas horas, por lo que la DGT implanta medidas de regulación, ordenación y control del tráfico, contando para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos: agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, Unidad de Medios Aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.
Más de 60 funcionarios y personal técnico especializado, que atienden las labores de supervisión, regulación e información, contarán con el apoyo de los medios aéreos -helicópteros y drones- que cubren los principales itinerarios para supervisar posibles incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión de Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, equipo que realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico en toda la red interurbana de carreteras de Andalucía, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.
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