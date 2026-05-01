Juanma Moreno promete llevar el desempleo de Andalucía a su mínimo histórico y alcanzar por primera vez la media nacional

En el año 2007, Andalucía alcanzó su mejor dato de desempleo. El porcentaje de personas sin un trabajo cayó por debajo del 12%. Fue entonces cuando el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves lanzó su promesa del pleno empleo que quedó inmediatamente invalidada por la crisis económica que sacudió España. Ahora, la comunidad autónoma, al igual que el resto del país, se encuentra de nuevo en una tendencia continuada de mejora y el porcentaje de desempleo ha caído al 14,66%. Este dato, que refleja un escenario de crecimiento económico, es uno de los principales argumentos electorales que esgrime Juanma Moreno en esta campaña electoral.

Por este motivo, Juanma Moreno ha querido dar un paso más y fijar un compromiso concreto en el primer día oficial de la campaña electoral para la próxima legislatura si llega al gobierno: Andalucía podrá alcanzar su mínimo histórico de desempleo por debajo de aquel 12% de 2007. No es el pleno empleo, pero sí se situaría más cerca que nunca de ese umbral. "Tenemos una oportunidad de seguir avanzando en el empleo si conseguimos una mayoría suficiente de estabilidad. Hemos batido récord de creación de empleo y por primera vez nos encontramos con la diferencia más baja en desempleo con la media nacional. Si tenemos una mayoría de estabilidad vamos a llegar a la media nacional de desempleo". Esa media nacional que se fija como objetivo, se encuentra en estos momentos en el 10,83%, casi cuatro puntos menos, y en un nivel que en ningún momento ha conseguido alcanzar Andalucía, de acuerdo con el sistema actual de análisis de datos.

Juanma Moreno lanzó ese compromiso coincidiendo con el Día de los Trabajadores (1 de mayo) durante un encuentro organizado en Sevilla. Así mientras los sindicatos con los partidos de izquierda lanzaban sus reivindicaciones en las calles de Málaga o Sevilla, el presidente del PP se reunió con algunos de los principales emprendedores y starts ups de Andalucía. Una reunión coordinada por la sociedad Founders Andalucía, de Juan Martínez Barea. De este grupo forman parte empresarios reconocidos como Mari Ángeles Martín Prats de Skylife Enfineering, Borja Vázquez de Scalpers, Ana Molina de Grodi, Manuel Monterrubio de Pacerin, Enrique Ruiz de Woulah o Ana Molina Jurado de Odders Lab.

Inteligencia Artificial

En el marco de este encuentro Juanma Moreno se comprometió a reconfigurar su gobierno si obtiene la mayoría en las próximas elecciones y a destinar un departamento específico a la inteligencia artificial y al desarrollo tecnológico, un ámbito que hasta ahora está englobado dentro de las competencias de la Agencia Digital (que dependen de Jorge Paradela) o en el ámbito de cada una de sus consejerías. "El futuro viene marcado por la digitalización y la inteligencia artificial, que es una herramienta de competitividad y un acelerador del cambio. Si somos capaces de tomarnos en serio este instrumento vamos a dinamizar nuestro tejido productivo y vamos a conseguir que la administración sea más barata y más eficiente".

En esta línea, Moreno destacó los pasos que se han dado en los últimos años en la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario o en el funcionamiento de los propios servicios público, una labor que ahora se coordinará desde la nueva Consejería.

Es una de las reformas que anunció si consigue una "mayoría e de estabilidad política e institucional". "¿Por qué Andalucía no puede ser la primera comunidad autónoma en términos de PIB? No nos conformemos, podemos hacer nuestro propio camino. Aquí hay mucho diálogo y la confrontación política es mejor. Estamos orientando a la sociedad hacia el objetivo de liderar España. Tenemos que hacer reformas que nos ayuden a ser más competitivos y poner el reloj al mismo nivel que el resto. Para ello hace falta estabilidad política e institucional, seguridad jurídica, crear unos marcos fiscales más amables", apuntó Moreno.

Noticias relacionadas

El PP además anuncia en su programa electoral que la Junta de Andalucía alcanzará el 2% de inversión del PIB en I+D+i, un compromiso que ya se planteó en el año 2022 en el programa electoral, aunque de momento no se ha podido conseguir, así como una nueva línea de deducciones en el IRPF por participar en sociedades tecnológicas. También promete Moreno un fondo de inversión para starts ups en fase muy temprana.