Así pide el voto Juanma Moreno en su spot de campaña para el 17M: "Hay una fuerza que nos iguala a todos"

La fuerza. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha aludido a la fuerza, a la "capacidad para generar movimiento" en su spot de campaña, publicado hace escasas horas en sus redes sociales para dar comienzo al inicio de una campaña que durará 15 días. Con un guion construido alrededor de su eslogan oficial "Con la fuerza de Andalucía", Moreno ha aprovechado su spot de campaña para desengranar su lema haciendo referencia a los "muchos tipos de fuerza" que existen y cuáles necesita y representan a Andalucía.

Con su propia voz como hilo conductor, Moreno habla de la fuerza motriz, de la gravedad, de la fuerza “que brota del alma”, de la que levanta persianas cada mañana o de la de quienes ayudan y acompañan. La pieza combina una música épica, una locución cuidada e imágenes de fuerte carga emocional, como las inundaciones en Grazalema, para construir un mensaje que evita la confrontación directa y se aleja de los asuntos más sensibles que han tensionado a su Gobierno en los últimos meses. En lugar de responder a las críticas por la sanidad, las listas de espera o la crisis de los cribados, el vídeo apela a la unidad, el orgullo y la autoestima andaluza.

En menos de un minuto, su último mensaje apela directamente a las emociones: "Hay una fuerza que nos iguala a todos, la fuerza del voto, una fuerza que sale del corazón". Moreno recurre así a uno de los mecanismos clásicos de toda campaña electoral: conectar el voto con una emoción compartida. Sin ataques al PSOE ni a Vox, el presidente andaluz presenta una pieza audiovisual que aspira a ocupar el centro emocional de la campaña y a reforzar los atributos sobre los que ha construido buena parte de su liderazgo: estabilidad, consenso y moderación.

Así, el presidente del Ejecutivo Autonómico, que aspira a ganar sus terceras elecciones y a mantener la mayoría absoluta que necesita para no depender de Vox, ha firmado un spot de campaña que alude a un andalucismo amable, con una gestión tranquila y donde el orgullo territorial toman protagonismo sin una épica agresiva. No es tanto un vídeo que pida explícitamente votar al PP como una invitación a prolongar un ciclo político que Moreno presenta como sinónimo de estabilidad. Una idea que conecta con el mensaje que ha repetido en el arranque de campaña: revalidar una mayoría suficiente para evitar “chantajes” y no “meterse en un lío”.