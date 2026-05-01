Vox lanza su campaña contra el PP en Andalucía y usa la imagen de Juanma Moreno y María Jesús Montero en sus carteles electorales

El primer día de la campaña electoral, que este año coincide con el 1 de mayo es el momento en el que cada partido lanza su carta de presentación para pedir el voto al electorado aprovechando los espacios públicos que se les concede por ley, según un reparto en función de los resultados de las últimas elecciones, o aquellos que contratan en soportes privados en la vía pública.

Lo habitual es que estos carteles, aprovechando los espacios públicos, se destinen a promover a un candidato y sus principales mensajes. Sin embargo, ante este 17M los carteles de Vox no tienen sólo la imagen de sus candidatos. Ceden la mitad del espacio al rostro de dos adversarios políticos que sitúan al mismo nivel. El presidente del PP, Juanma Moreno, con quien aspiran a pactar el próximo gobierno si no consigue la mayoría absoluta, y la candidata socialista, María Jesús Montero. Ambos aparecen al mismo nivel en la vía pública en los carteles de Vox sobre el lema "Que no te estafen".

En la otra mitad, Santiago Abascal, acompaña su candidato en Andalucía, Manuel Gavira , con un nivel muy bajo de conocimiento, para así pedir el voto a favor de la formación de ultraderecha en las elecciones autonómicas andaluzas, llamando al voto por "sentido común". Santiago Abascal mantiene una presencia muy activa en esta campaña con participación prácticamente todos los días en actos en la comunidad autónoma. Es, en estos momentos, el líder nacional que más se está volcando con los comicios andaluces.

Este primer día de campaña lo ha arrancado en Jaén, la provincia en la que más peso institucional ha conseguido mantener el PSOE y en la que las encuestas prevén un crecimiento del PP este 17M. Desde allí, ha vuelto a situar como objetivo alcanzar acuerdos como los firmados en Extremadura y Aragón: "Está en juego si sigue con las manos libres para no hacer nada o si está un poquito condicionado por quienes quieren un cambio de verdad". De hecho, acusó al presidente andaluz de haber mantenido las mismas políticas que el PSOE durante sus gobiernos.

El vídeo electoral

La formación de Santiago Abascal ha lanzado ya de hecho su vídeo electoral pidiendo el voto en redes sociales en el que refuerzan todos los mensajes que han estado presentes en los acuerdos alcanzados en Extremadura o Aragón y que son el modelo a seguir si tienen oportunidad en Andalucía: la "prioridad nacional", la "lucha contra el fanatismo climático" o las críticas por los problemas en la sanidad pública.