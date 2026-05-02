El acoso escolar entra en la agenda política del 17M tras el caso de Sandra Peña: promesas de protocolos y una ley contra el 'bullying'

El acoso escolar ha entrado de lleno en la campaña andaluza del 17M. En forma de ley, estrategia o plan integral. Con distintas propuestas, los partidos que aspiran a gobernar en Andalucía han incorporado medidas contra el bullying en sus programas electorales. No es casualidad, el ambiente escolar está marcado por la creciente preocupación social por la violencia en las aulas. Para algunas formaciones, como el PP, es la primera vez que el programa reserva un apartado específico a esta cuestión. Para otras, como el PSOE, el asunto ya figuraba en 2022, cuando planteó un plan para impulsar actuaciones de prevención y resolución de conflictos en los centros educativos.

El resto de formaciones también han incluido propuestas contra el maltrato entre iguales, a excepción de Vox, que todavía no ha hecho público su programa electoral. En los últimos meses de precampaña, el debate cobró especial fuerza tras la trágica muerte de Sandra Peña, la joven sevillana de 16 años que se suicidó después de años de acoso escolar, un caso que estremeció a la sociedad, sacudió a la opinión pública y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana y la respuesta de los centros.

Más allá de que el partido de Juanma Moreno logre revalidar la mayoría absoluta o de que la formación de María Jesús Montero consiga ampliar su representación en los próximos comicios, el acoso escolar entrará en el Parlamento andaluz la próxima legislatura. Los programas electorales de todos los partidos -a excepción del de Vox- evidencian que la convivencia entre alumnos, sea cual sea su edad, ha dejado de ser un asunto que se limite a lo que ocurra en las aulas. También que los docentes no pueden seguir cargando en solitario con la responsabilidad de detectar, prevenir y frenar la violencia entre menores.

El acoso escolar no puede quedarse tan solo en unos titulares de campaña o en una frase un tanto vaga en los distintos programas electorales Elena García — Delegada de CSIF Educación en Andalucía

La delegada de Educación del sindicato CSIF en Andalucía, Elena García, valora positivamente la intención de los partidos, pero insiste en que "no basta con incluir este gran problema en los programas electorales, sino que es imprescindible concretar medidas y exigir que se dote de recursos materiales y humanos fundamentalmente para ello". "El acoso escolar no puede quedarse tan solo en unos titulares de campaña o en una frase un tanto vaga en los distintos programas electorales", sostiene.

El PP propone "actualizar protocolos"

En las casi 500 páginas de programa electoral del PP, el acoso escolar está dentro del apartado dedicado a la educación y, concretamente, en el punto que hace referencia al apoyo de las familias en el ámbito educativo. "Seguiremos impulsando la actualización e implantación de protocolos de prevención, detección precoz e intervención frente al acoso, el maltrato, el abuso y cualquier otra forma de violencia contra la infancia y la adolescencia en todos sus ámbitos de desarrollo: el entorno familiar, los centros educativos, los recursos residenciales, los espacios deportivos y las actividades de ocio y tiempo libre".

Para la puesta en marcha de los protocolos, el programa habla de campañas de sensibilización y concienciación social dirigidas a "prevenir la violencia contra la infancia, fomentar el buen trato y consolidar una cultura de protección basada en la tolerancia cero frente al abuso". En definitiva, trabajar contra el caso desde una "perspectiva integral", implicando a las familias y al conjunto de la sociedad en la lucha contra esta lacra.

La estrategia de "salud infantil y adolescente" del PSOE

El PSOE de María Jesús Montero propone ir más allá de la actualización de protocolos existentes y aboga por el desarrollo de una medida que han denominado Estrategia Integral de Salud Infantil y Adolescente. Se trata de una medida orientada a la "prevención temprana y al bienestar emocional", que promueva hábitos de vida saludables y que refuerce puntos como la educación afectivo-sexual y las adicciones digitales. Entre todas las medidas, también pretende prevenir el acoso escolar. Este plan también contempla que se garantice una Atención Temprana "universal, continua, gratuita y cercana" con la figura de la enfermera o enfermero referente de salud en los centros educativos.

A pesar de que las dos grandes formaciones políticas llevan medidas contra el acoso en su programa, la portavoz de CSIF lanza un llamamiento a los partidos para que asuman un compromiso que sea "firme" para erradicar esta lacra. "Les instamos a que impulsen un gran acuerdo educativo en Andalucía que garantice la protección del alumnado y un respaldo al profesorado ante el acoso escolar", abunda la sindicalista.

Por Andalucía quiere aprobar la primera ley

La coalición de Por Andalucía, que aúna a Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde, pretende dar un paso más y aprobar la primera Ley integral contra el acoso y el ciberacoso escolar. Así lo manifiesta en su programa electoral, en el apartado destinado a la educación emocional dentro del ámbito educativo. Así, la formación liderada por Antonio Maíllo sería la primera que impulsara una normativa más allá de protocolos o medidas administrativas creando un marco jurídico que defendiera la protección del menor en las aulas.

Adelante Andalucía incorpora el ciberacoso

El programa de Adelante Andalucía, la formación encabezada por el jerezano José Ignacio García, puntualiza en su propuesta número 170 del programa electoral cinco puntos básicos sobre educación, entre ellos, la creación de un plan contra el acoso escolar y el ciberacoso. Bajo el paraguas de Educación en valores y cultura andaluza, la formación andalucista que llevó la gratuidad de las gafas al Congreso de los Diputados, también propone otras medidas como el impulso a programas de igualdad, coeducación y prevención de violencia machista así como la educación afectivo-sexual integral.

La Junta quiere que el acosador se cambie de centro por norma

El caso de la joven Sandra Peña fue un batacazo para la sociedad y un punto de inflexión para la Consejería de Educación. En enero de este año, Córdoba acogió el primero Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, Andalucía frente al Acoso. Durante su intervención, la consejera de Educación, Carmen Castillo, detalló algunas de las propuestas que el Gobierno andaluz de Moreno plantea llevar a cabo si consigue gobernar un tercer mandato. Entre ellas, establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes, como ocurre ya en países como Australia, y la apertura de un debate jurídico acerca de la posible tipificación del acoso escolar como delito.

También un refuerzo de las alertas marcadas en los protocolos, para que las denuncias de las familias o miembros de la comunidad educativa sean comunicadas a la Inspección educativa desde el primer momento. Además, Castillo remarcó que su departamento estudiaría una modificación reglamentaria para que la consecuencia para el acosador sea el cambio de centro por norma, con el objetivo de reforzar la seguridad y protección de la víctima y la mejora de la convivencia escolar.