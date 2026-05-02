Andalucía se moviliza contra el acoso escolar: la madre de Sandra Peña pide que "ningún menor vuelva del colegio con miedo"

La familia de Sandra Peña, la joven sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir presuntamente acoso escolar, ha sido protagonista este 2 de mayo de los actos por el Día Internacional contra el Acoso Escolar. En esta ocasión, han tenido como escenario central la ciudad de Córdoba que ya acogió un congreso de expertos a principios de año, con la participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como representantes de todos los partidos políticos. En su mayor parte han incluido compromisos contra el acoso escolar en sus programas electorales para el 17M.

Desde allí, Zara Villar, la madre de Sandra Peña, ha reclamado que ningún menor tenga que volver a casa del colegio con miedo por sufrir acoso escolar. "Ninguna comunidad puede llamarse justa si no protege a su infancia. Hay que mirar de frente esa realidad y no abandonarla nunca", apuntó.

Los padres de Sandra Peña han compartido el acto organizado por la Asociación Cordobesa de Ayuda a Familias en Situación de Acoso Escolar con el objetivo de "recordar a cada niño y a cada niña que su dolor importa, que su desconsuelo importa y que no están solos".

Un manifiesto para que "nadie mire a otro lado"

El manifiesto leído durante el acto recoge que es necesario alzar la voz por "quienes han sufrido en silencio, por quienes han tenido miedo de ir al colegio, por quienes han soportado miradas, insultos, amenazas, aislamiento o humillación y por su familia, que han vivido con impotencia y preocupación cada uno de esos golpes invisibles sin saber dónde acudir ni en quién apoyarse".

El texto hace hincapié en que el acoso escolar "no es una broma" ni "algo que se arregle con el tiempo" sino que "rompe la confianza, apaga la alegría, hiere la autoestima y puede marcar para siempre la vida de una persona". Al acoso escolar "no podemos mirarlo de lado, ni permitir que se normalice porque cuando un niño sufre, toda la sociedad tiene la obligación moral de responder", ha asegurado.

En la concentración han participado representantes de las distintas fuerzas políticas, del PSOE, Por Andalucía, Vox y del PP con el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que tiene este sábado a la provincia de Córdoba como centro de la campaña electoral.