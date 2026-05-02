La canción de campaña de Juanma Moreno para el 17M: qué es "kilómetro sur" y quién la canta

Una anécdota está marcando el arranque de la campaña de Juanma Moreno para las elecciones del 17M. En el acto del inicio de campaña no sonó el himno del PP, ni tampoco los grupos como Viva Suecia que han servido de melodía en otros actos políticos. Se escuchó una desconocida canción titulada 'Kilómetro sur' y dedicada a Andalucía. Desde entonces suena en todo momento y en todos los actos.

La canción está en spotify sin un autor reconocible. El equipo de campaña apunta que se trata de un joven grupo sevillano pero tras la música hay una historia que desvelarán a lo largo de los próximos días. De ahí que la pregunta al presidente andaluz en este segundo día de campaña haya sido si es o no su voz la que suena en esta canción, dado que como él mismo ha hecho público de joven tenía un grupo de música.

"Bueno, se parece, la verdad que se parece bastante, pero ya se verá; tenemos 14 días por delante, poco a poco", ha expresado Juanma Moreno con una risa contenida en este segundo día de campaña.

Fuentes del PP-Analdaluz trasladaron a Europa Press que el propio Juanma Moreno es el intérprete y que la grabó durante la precampaña electoral "muy ilusionado", mientras que la idea surgió en las pasadas navidades.