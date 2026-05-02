Maíllo defiende la "fortaleza" de su candidatura en Cádiz frente al auge de Adelante Andalucía: "Hemos estado con la mayoría social cuando nos ha necesitado"

La campaña para las elecciones del 17-M ha llevado este sábado al candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, a Algeciras, donde ha defendido su propuesta de reforma fiscal para reforzar los servicios públicos frente al "abandono sanitario" de la Junta de Andalucía liderada por Juanma Moreno.

A preguntas de periodistas, Maíllo ha hablado sobre el mantenimiento del escaño que tiene en el Parlamento Andaluz por la provincia de Cádiz, donde se juega su sitio la Esperanza Gómez, secretaria general de Sumar, que va de número 1 en este territorio. El auge de Adelante Andalucía, según la última encuesta del CIS, podría hacer que la formación liderada por José Ignacio García consiguiera dos y ganara peso en la provincia.

"Nosotros hemos hecho una movilización con una campaña de tú a tú, porque somos una propuesta y una coalición que tiene capacidad para intervenir en todas las ciudades y pueblos y hablar con la gente, escucharla y comentarle nuestras propuestas", ha defendido Maíllo, quien ha subrayado que es el "potencial" de Por Andalucía "que nos diferencia con respecto a otras propuestas políticas, porque estamos en todos los sitios donde hay organización, donde hay ciudades o barrios".

"Convertir en votos la simpatía"

Así, ha argumentado que los trabajadores de la provincia conocen a la coalición "porque hemos sido quienes hemos apoyado cuando hay reivindicaciones de cualquier demanda o conflicto y, en esa capilaridad que tenemos en la provincia de Cádiz, tenemos nuestra fortaleza", ha abundado.

Ahora, el reto está, según Maíllo, en "convertir en votos la simpatía que tenemos, sin lugar a dudas vamos a ser la sorpresa en estas elecciones, porque solamente tenemos potencial de crecimiento. Y en la provincia de Cádiz tenemos una trayectoria de haber estado en la defensa de la mayoría social y de los trabajadores y trabajadoras cuando nos han necesitado".

Propuesta fiscal

Maíllo ha presentado en Algeciras la propuesta fiscal de Por Andalucía como "herramienta clave" para reforzar los servicios públicos. La coalición plantea una reforma "que permitiría recaudar más de 1.000 millones de euros sin afectar a la mayoría trabajadora".

Entre las medidas anunciadas destaca la creación de nuevos tramos autonómicos en el IRPF para aumentar la progresividad fiscal, de manera que las rentas más altas contribuyan en mayor proporción. Asimismo, propone recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones para herencias superiores al millón de euros, reforzar el impuesto sobre el patrimonio y mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

“Con Moreno Bonilla, los servicios públicos los sostienen las familias trabajadoras, mientras los más ricos acumulan beneficios fiscales. Nosotros proponemos que sean quienes más tienen quienes contribuyan más para proteger al conjunto de la sociedad”, ha subrayado.

Contra la política sanitaria del PP

Por otro lado, Maíllo ha cargado contra la política sanitaria del PP por "los reiterados incumplimientos del Gobierno andaluz en materia sanitaria en el Campo de Gibraltar, una comarca que, según ha señalado, “arrastra un enorme déficit de inversiones públicas pese a los recursos disponibles”.

La comparecencia ha tenido lugar en la barriada de San José Artesano, junto a un edificio municipal donde el Partido Popular anunció en febrero de 2023 la ubicación de un nuevo centro de salud. “Han pasado tres años y aquí no hay absolutamente nada”, ha subrayado Maíllo, señalando el inmueble como ejemplo del “abandono y la política de anuncios vacíos de Moreno Bonilla”.

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Durante su intervención, Maíllo ha criticado que los compromisos adquiridos por la Junta en 2019 para esta comarca “han sido un absoluto fiasco”, señalando ejemplos concretos de promesas incumplidas en infraestructuras y servicios públicos.