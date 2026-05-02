Los municipios donde Vox fue más fuerte en las elecciones de Andalucía de 2022 y estuvo entre los partidos más votados

Todos los ojos están puestos en Vox. El quid de la cuestión en las próximas elecciones del 17 de mayo está en ver si Juanma Moreno volverá a revalidar su mayoría absoluta o se verá obligado a meter a la extrema derecha en San Telmo. Lo dirán las urnas, pero conviene estudiar en qué zonas Vox estuvo más fuerte en los últimos comicios autonómicos. Tras las elecciones del 19 de junio de 2022, el partido de Abascal se hizo con un total de 493.932 votos (13,46%), lo que se tradujo en 14 escaños en el Parlamento andaluz llegando a ser la tercera fuerza. Las propuestas de la ultraderecha calan más en aquellas poblaciones con fuerte presencia de inmigrantes, así como localidades cuya economía gira en torno al cultivo y requieren de mano de obra.

A pesar de los datos de votos y escaños, no fue primera fuerza en ningún municipio de Andalucía. El epicentro de los votantes de Vox en 2022 se concentró en el Poniente Almeriense sin ningún atisbo de duda. No es casualidad que el partido esté apostando por esta tierra para hacer sus mítines previos a la cita electoral. Se trata de municipios agrícolas intensivos, con alta presencia de inmigración laboral y se configuró como el voto de protesta conservador. Entre todos ellos, El Ejido se constituyó como el gran municipio sociológico de Vox en Andalucía con más de 7.000 votos siendo segunda fuerza solo por detrás del Partido Popular.

Otras localidades de la provincia de Almería donde la extrema derecha estuvo fuerte en 2022 fueron Roquetas de Mar, en segundo lugar con 7.300 votos, y Vícar, que se quedó solo a 1.000 votos de dar el sorpasso al PP y colocarse como primera fuerza. El voto de rechazo a la población migrante que trabaja en este lugar fue uno de los principales elementos movilizadores, que absorbió también parte del voto tradicional que anteriormente caía del lado de los populares.

Fuertes en el Campo de Gibraltar y la costa de Málaga

El Campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz es otro de los polos fuertes de Vox en la comunidad andaluza. En Algeciras obtuvo 8.500 votos quedándose con la segunda posición aunque le siguió muy de cerca el PSOE con 7.700 sufragios. También, destaca el caso de La Línea de la Concepción, que fue tercera fuerza aunque se quedó a 800 votos de superar a los socialistas, que se posicionaron entonces segundos. Algo similar ocurrió en el municipio de Los Barrios, donde faltaron apenas 300 votos para arrebatar la segunda posición al PSOE-A. La proximidad del Estrecho de Gibraltar hace que sea una zona de frecuente tránsito de personas que desean cruzar hacia el norte de África. De ahí el mensaje de 'prioridad nacional' que Abascal no deja de repetir constantemente: es su principal elemento movilizador.

En Málaga, hubo localidades como Fuengirola, Torremolinos o Benalmádena donde Vox se quedó a menos de 1.000 votos de los socialistas, que ocupaban la segunda posición, aunque el Partido Popular siguió ostentando la primera posición con diferencia. En cambio, destaca Estepona donde hubo un empate técnico de votos entre el PSOE-A y la extrema derecha con 3.868 y 3.806 respectivamente.

En el otro lado de la tabla, el partido de Santiago Abascal estuvo más débil en la provincia de Jaén, la Sierra de Huelva, la Alpujarra granadina, la campiña sevillana -que es uno de los feudos históricos del PSOE- y pueblos pequeños de Córdoba interior.

Vox no retuvo en 2022 el voto de las anteriores elecciones generales

En cambio, el mejor momento electoral de Vox en Andalucía no fueron las autonómicas de 2022, sino las generales de noviembre de 2019. La ultraderecha se convirtió en la fuerza más votada en 21 municipios andaluces en aquellos comicios generales. Nueve pueblos andaluces de los diez de más de 20.000 habitantes con la renta per cápita más baja (menos de 7.000 euros anuales) de España, Vox arrasó. Logró la primera posición en Níjar, Vícar y Adra (Almería), Alhaurín el Grande (Málaga) e Isla Cristina (Huelva) y quedó en segunda posición en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Barbate, Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera (Cádiz).

Sin embargo, en todos ellos el Partido Popular ganó en las autonómicas de junio de 2022. Sin excepción. El efecto movilizador del "voto útil" hacia Juanma Moreno jugó una mala pasada a Abascal y fraguó las ilusiones de la extrema derecha. La entonces candidata de Vox y mujer fuerte del partido en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, no fue capaz de mantener ese primer puesto. Veremos si la caída se mantiene el 17M o Manuel Gavira cambia el rumbo de los acontecimientos.