Pisto y salmorejo para dar un vuelco a los colegios: Adelante Andalucía pone el foco en los comedores escolares

Adelante Andalucía lleva toda la legislatura denunciando problemas de calidad y de cantidad en los servicios de comedores escolares de los colegios de Andalucía dependiente de un contrato aprobado por la Consejería de Desarrollo Educativo. Su propuesta para las elecciones del 17M, recogida en el programa electoral, es reformar por completo el modelo para sustituir los caterings de línea fría por una 'cocina in situ' con concineros y cocineras públicas. Para ello, propone la aprobación de una Ley de Comedores Escolares cuyos términos ya han sido planteados en el Parlamento en esta legislatura sin que haya prosperado.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, presentó esta propuesta este sabado en Córdoba, en un acto en el que repartió entre la ciudadanía pisto y salmorejo para reivindicar una alimentación saludable en los centros educativos. Fue un "comedor escolar" simbólico organizado con AMPAs y entidades con "productos ecológicos, de cercanía y de calidad".

"Tenemos una crisis en los comedores escolares: los niños y niñas comen mal porque están privatizados y se han dejado en manos de caterings de línea fría. Se cocina a 300 kilómetros de un colegio, se llevan allí y se calientan y preparan. Es una barbaridad lo que comen nuestros niños y niñas", denunció García.

Seis empresas tienen el 72%

José Ignacio García advirtió que el 72 por ciento de los comedores escolares de Andalucía está en manos de "seis empresas multinacionales". "A esta gente le estamos vendiendo los comedores escolares de nuestros niños para que les pongan bandejas de cáterigh de línea fría que luego son recalentadas y dadas a los niños. Nos parece una auténtica barbaridad", subrayó.