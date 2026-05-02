Programa del PP para las elecciones andaluzas: las 10 medidas de Juanma Moreno para frenar el auge de Vox

Las opciones de Juanma Moreno de revalidar su mayoría absoluta el próximo 17M pasan en buena medida por frenar el crecimiento que Vox muestra en las encuestas y que ha conseguido materializar en las elecciones de Extremadura, Castilla y León y Aragón. Para ello, el PP Andaluz cuenta con una doble estrategia. Por un lado, mostrar sintonía con una parte del posible electorado de la formación de Santiago Abascal en temas como los problemas del sector agrario derivados de las exigencias europeas o la lucha contra las ocupaciones ilegales de viviendas. Por otro lado, distanciarse de sus planteamientos en otros ámbitos que son determinantes para un votante moderado y que pueden decidirle a optar por mantener el actual gobierno en vez de explorar un escenario de posibles acuerdos. Es el caso de la inmigración, la igualdad o la lucha contra la violencia de género.

Estas dos vías para sumar votos el 17M que permitan acercarse o llegar a ese objetivo de mayoría absoluta y ampliar la distancia ya existente con Vox están muy presentes en el programa electoral diseñado por el PP andaluz, coordinado por la candidata por Sevilla Patricia del Pozo. Como subrayan los populares los repartos de los últimos restos en una serie de provincias claves pueden ser determinantes para decidir una horquilla de siete u ocho diputados que definirán el resultado final de los comicios.

La inmigración

La formación de Santiago Abascal ha situado en la inmigración el eje de su campaña electoral basándose en el concepto de "prioridad nacional" que ha incluido en los acuerdos en Extremadura y Aragón. El PP se distancia en su programa de este concepto apostando por una estrategia andaluza de integración e inserción, de planes para prevenir el "racismo y la xenofobia" y de mantener una política migratoria común con el resto de comunidades. No hay ni rastro de la vinculación entre inmigración y seguridad. Sí mantiene la reivindicación de la declaración de Andalucía como frontera sur que le permita acceder a fondos extraordinarios como es el caso de Canarias.

La ocupación ilegal de viviendas

La Ley de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor este mes de enero, incorpora una serie de medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas. Esta línea de discurso político, próxima al electorado de Vox, se ha incorporado al programa electoral que establece la creación de una comisión de coordinación, la promoción de reformas legales para el endurecimiento de las penas o sistemas de lucha contra la ocupación ilegal dentro de las competencias autonómicas.

El cambio climático

En su spot electoral, Vox en Andalucía fija como uno de sus ejes la lucha contra "el fanatismo climático". La posición del PP en su programa es diametralmente opuesta. Defiende la urgencia de adoptar medidas contra el cambio climático y de seguir las directrices marcadas a nivel internacional para la reducción de las emisiones. Eso sí, abre la puerta a una revisión completa de la fiscalidad medioambiental.

El sector agrario

Los acuerdos de Mercosur y la PAC han sido ejes del discurso de Vox para acceder al sector agrario andaluz que ha protagonizado en los últimos años importantes protestas por su situación. El PP, en su programa electoral reclama una Política Agraria Común si recortes para los agricultores, una ralentización del Pacto Verde Europeo y una rebaja de las "exigencias medioambientales". También plantea un mayor control a los productos importados para que "tengan las mismas garantías y estándares sanitarios, laborales y medioambientales".

La lucha contra la violencia de género

El PP se ha centrado en los últimos años en excluir la lucha contra la violencia de género de sus acuerdos con Vox. Es quizá el punto en el que se ha registrado un enfrentamiento más acusado entre ambas formaciones. En el programa de Juanma Moreno aparece reflejado el compromiso en la lucha contra "esta lacra" y el mantenimiento de líneas de colaboración con asociaciones que trabajen especialmente con las víctimas.

La igualdad de género

El programa del PP defiende la continuidad y el refuerzo de todas las líneas de ayudas a asociaciones que promueven la igualdad y colectivos de mujeres dentro de la estrategia para la reducción de las desigualdades. Vox, en sus reclamaciones, considera estas convocatorias como un "gasto superfluo" que pide recortar cada vez que hay un acuerdo.

La cooperación al desarrollo

El PP ha reducido durante los últimos años el presupuesto destinado a cooperación al desarrollo, pero ha mantenido las convocatorias y los programas de actuación con las ONG. Así se refleja de hecho en su programa en el que anuncian la ejecución del IV Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo. No obstante, plantean un ejercicio de "transparencia" en las convocatorias. Vox pide la supresión de todas estas líneas de colaboración con las ONG.

Las políticas LGTBI

El PP trata de distanciarse frontalmente de Vox en las políticas LGTBI y en el trabajo con los principales colectivos. El programa electoral estable la aprobación de programas de diversidad, la promoción de espacios libres de LGTBifobia o la I estrategia de igualdad y no discriminación de personas LGTBI.

La caza

El PP ha hecho un esfuerzo durante los últimos años por frenar la entrada de Vox en un sector con un importante arraigo en Andalucía como es la caza. En su programa electoral, prometen una Ley de Caza Sostenible así como líneas de colaboración y medidas adicionales de promoción y regulación.

La tauromaquia

El programa electoral del PP incluye una foto de Juanma Moreno con Morante además de un compromiso firme en defensa de la tauromaquia en Andalucía. Se trata de un sector transversal en Andalucía pero en el que Vox ha intentado afianzarse. Entre las propuestas concretas figura un programa andaluz de formación taurina o la simplificación de trámites para la organización de espectáculos de tauromaquia.