La Junta de Andalucía advierte del riesgo de usar gafas de sol no homologadas: cómo identificarlas y qué peligros tienen

Con la llegada de los meses de mayor exposición solar, la Junta de Andalucía ha advertido de los riesgos para la salud ocular que puede provocar el uso de gafas de sol no homologadas o sin el filtro adecuado. La Dirección General de Consumo recuerda que este tipo de producto no debe considerarse solo un complemento de moda, sino un elemento de protección frente a la radiación ultravioleta.

Desde Consumo insisten en que elegir unas gafas únicamente por su precio o por criterios estéticos puede resultar perjudicial, especialmente en el caso de los niños, cuyos ojos son más sensibles. Por ello, se recomienda evitar las gafas de juguete, las falsificaciones o aquellas adquiridas en establecimientos o canales no autorizados, ya que pueden no contar con los filtros necesarios para proteger correctamente la visión.

Desde Consumo insisten en que elegir unas gafas únicamente por su precio o por criterios estéticos puede resultar perjudicial, especialmente en el caso de los niños, cuyos ojos son más sensibles

Qué deben tener unas gafas de sol homologadas

Las gafas de sol están consideradas Equipos de Protección Personal, por lo que deben cumplir una serie de requisitos de seguridad. La Junta recuerda que, antes de comprarlas, es fundamental comprobar que el etiquetado incluye:

Marcado CE , que acredita que el producto cumple con la normativa europea.

, que acredita que el producto cumple con la normativa europea. Referencia a la norma ISO 12312 , la norma técnica de seguridad aplicable a las gafas de sol.

, la norma técnica de seguridad aplicable a las gafas de sol. Información clara sobre el fabricante .

. Identificación del modelo .

. Características del producto y del tipo de lente.

Consumo recomienda adquirir las gafas en establecimientos de confianza, preferentemente en ópticas, donde profesionales especializados pueden asesorar sobre el tipo de lente más adecuado según el uso previsto.

Más oscuras no significa más seguras

Uno de los puntos en los que incide la Junta es que el color oscuro de la lente no garantiza una mayor protección. Un mayor oscurecimiento puede reducir el deslumbramiento, pero no implica necesariamente una mejor protección frente a la radiación ultravioleta.

Por eso, el consumidor debe fijarse en la categoría del filtro, que indica el nivel de protección frente al deslumbramiento. Esta información debe aparecer en el etiquetado, en la documentación del producto o en la cara interna de la patilla de las gafas.

Las cinco categorías de filtro

La Junta recuerda que existen cinco niveles de filtro:

Categoría 0: indicada para condiciones de baja luminosidad.

Categoría 1: adecuada para luminosidad solar leve.

Categoría 2: pensada para una luminosidad media.

Categoría 3: recomendada para situaciones de fuerte luminosidad solar.

Categoría 4: indicada para condiciones extremas, como alta montaña o entornos con fuerte reflexión solar. Estas gafas no son aptas para conducir.

Conocer esta categoría es importante para escoger unas gafas adecuadas al uso que se les va a dar y evitar riesgos derivados de una protección insuficiente o de un uso inadecuado.

Instrucciones, advertencias y ticket de compra

Además del etiquetado obligatorio, las gafas deben ir acompañadas de instrucciones de uso, conservación y limpieza, así como de advertencias sobre posibles restricciones. Consumo recuerda, por ejemplo, que las gafas de sol no están diseñadas para mirar directamente al sol ni para proteger frente a fuentes artificiales de radiación ultravioleta, como las cabinas de bronceado.

Consumo recuerda, por ejemplo, que las gafas de sol no están diseñadas para mirar directamente al sol ni para proteger frente a fuentes artificiales de radiación ultravioleta, como las cabinas de bronceado

La Junta también recomienda conservar el justificante de compra y toda la información facilitada por el establecimiento, ya que puede ser necesaria en caso de incidencia o reclamación.

Elegir correctamente unas gafas de sol no solo mejora el confort visual, sino que ayuda a prevenir daños oculares a corto y largo plazo.