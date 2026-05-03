Mayoría absoluta o pactos de gobierno en Andalucía: un 13% de indecisos y 2,9 millones de posibles abstenciones condicionarán el 17M

En las últimas elecciones autonómicas en 2022 estaban llamados a las urnas 6,6 millones de andaluces, la campaña arrancó con un 25% de indecisos según la última encuesta que publicó el CIS y se alcanzó una cifra de abstención de 2,9 millones de personas, más de un 43%. En este escenario, el PP con una campaña centrada en el voto útil y un PSOE centrado en atacar a Vox, consiguió que Juanma Moreno alcanzara una mayoría absoluta histórica con 58 diputados y 1,5 millones de sufragios. Los socialistas se quedaron en su suelo electoral con 30 diputados.

El escenario de partida ahora ha variado. La comunidad autónoma tiene 170.000 votantes más este 17M (6,8 millones), la encuesta del CIS refleja una indecisión que apenas llega al 13%, y son muchos los indicadores que apuntan a un posible aumento de la participación que le acerque más a los datos que suelen alcanzarse en unas elecciones generales.

Las encuestas, una tras otra, reflejan que hay un voto muy convencido y sólido en Andalucía que sitúa a Juanma Moreno cerca de la mayoría absoluta. Todos los expertos consultados coinciden en que es difícil que se produzca un vuelco inesperado en las urnas. Pero el resultado real de estas elecciones se puede medir en pocos diputados, los restos de cada provincia, que determinen las posibilidades de que el PP se quede por debajo o supere los 55 escaños.

¿Cómo afectan la abstención, los indecisos de última hora y el aumento del electorado a las posibilidades de que Juanma Moreno revalide su mayoría absoluta o de que estemos ante una mayoría simple que abra un marco de negociaciones y pactos políticos? Tres expertos, desde perspectivas distintas, lo analizan para El Correo de Andalucía.

Las incertidumbre de la abstención

Los datos de abstención son siempre una incógnita hasta el último momento. No obstante, hay indicadores que apuntan a que puede haber una mayor participación en estas elecciones que en las de 2022. En primer lugar, la encuesta preelectoral del CIS recoge que apenas un 1,8% de los encuestados está convencido de no votar. Hace cuatro años el porcentaje reconocido en este mismo sondeo fue de un 4%. En cualquier caso, ambos datos son bajos y no se corresponden con la realidad que mostrarán posteriormente las urnas.

Esto refleja como subraya el doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pablo de Olavide Jean-Baptiste Harguindeguy que el no votar es un concepto tabú y con connotaciones negativas que se oculta en las encuestas. "Es difícil de prever cuál será el índice final. La abstención tiene múltiples motivaciones y es un fenómeno poco estudiado. Hay factores como una población poco informada, personas que se autoexcluyen, posición de protesta, fenómenos sociales que puedan incidir en el mismo día de las elecciones... ", puntualiza Harguindeguy, quien subraya que sólo se puede evaluar a posteriori.

Según la encuesta post-electoral del CIS realizada tras las elecciones del 2022, el 32% de las personas que no acudieron a votar lo hicieron porque no confiaban en ninguno de los partidos, un 14% porque daba igual a quien votar y un 15% porque no tenían claro en quien delegar su apoyo. Otro 18% fue una decisión de protesta activa. Y luego están otros elementos que no se reconocen en un sondeo como simplemente tener otras prioridades ese día o por desconocimiento.

Un segundo factor es que las últimas tres elecciones autonómicas que se han producido en España (Castilla y León, Aragón y Extremadura) en circunstancias similares a las de Andalucía han tenido porcentajes de participación superiores al 60% pese a tener un menor alcance nacional. "En Andalucía el ambiente electoral es elevado. La gente sabe que hay elecciones y de qué se está hablando. La conversación está siendo alta en entornos digitales. No es lo mismo que lo que ocurrió en otras elecciones como las de Castilla y León, donde el mayor pico de conversación digital fue un debate. Hay una pregunta en el ambiente y la gente la conoce y dice que va a votar", explica, por su parte, la consultora Ana Salazar.

La encuesta del CIS refuerza el análisis de Salazar. Según esta muestra el 61% de los andaluces está siguiendo con bastante o mucho interés las elecciones autonómicas mientras que el 27% responde no estar interesado en los mensajes políticos que se están lanzando de cara al 17M.

Tradicionalmente ha existido el lugar común electoral de que la abstención beneficia a la derecha y perjudica a la izquierda. David Hijón, director ejecutivo de Dialoga Consultores, subraya un dato fundamental especialmente para el PSOE. En las elecciones generales de 2023 con una participación del 66,61% y las autonómicas de 2022 (con una participación del 58,36%) el PP saca prácticamente el mismo número de votos: 1,5 millones. Sin embargo, en el voto socialista hay una diferencia 583.000 que está localizada especialmente en municipios del interior de la parte occidental de Andalucía, especialmente Sevilla y Cádiz. "Es ahí dónde puede estar la clave para el PSOE, en ser capaz de recuperar parte de ese voto que se abstuvo en las elecciones autonómicas".

En el caso del PP su voto está especialmente consolidado y movilizado, sobre todo, en la zona oriental como se ha reflejado en las últimas elecciones. Ninguna encuesta apunta a un desgaste entre quienes confiaron en la marca Juanma Moreno en 2022. Pero sí tiene ante sí una amenaza: la "abstención blanda" planteada por el propio Moreno. Es decir, personas que no vayan a votar porque den por hecho que el resultado está garantizado. "Que nadie se vaya a la playa, si alguien tiene una comunión que vaya primero a votar", pidió la candidata del PP por Sevilla, Patricia del Pozo, en el acto de inicio de campaña.

Pero pese a esto cada vez es más complicado establecer una relación directa entre más participación y más voto a la izquierda. Así lo resume Harguindeguy: "Antes era una realidad estadística, el PSOE podía temer la abstención porque su rendimiento era decreciente. Pero ahora ha cambiado porque el voto urbano y de clase media es de Juanma Moreno. Las encuestas reflejan que ha ocupado un espacio del voto urbano, transversal e interprovincial, ganaría en todas las provincias".

¿Cómo sale un votante de la abstención o la indecisión?

Es habitual en una campaña electoral que los partidos llamen a la participación y pidan que "nadie se quede en casa". También es un lugar común que las campañas buscan crecer con ese voto indeciso que en estas elecciones, según el último dato del CIS, se sitúa en un 13%, el porcentaje de personas que eligen la opción de no sabe, no contesta en sus respuestas. Casi doce puntos por debajo de esta misma encuesta en 2022. Pero la realidad es que esos mensajes tienen un alcance relativo. Conseguir reducir la abstención es un trabajo complejo y de fondo.

David Hijón apunta a la importancia de desarrollar estrategias muy localizadas detectando bolsas concretas de voto posible para cada formación política, por barrios y municipios. Por ejemplo, según sus cálculos, en municipios menores de 5.000 habitantes el PSOE puede tener una diferencia de más de 77.000 votos según el nivel de participación de unas generales y unas autonómicas.

Pero llegar a ellos no es fácil. "Con una campaña tradicional es muy difícil alcanzar a ese votante. Lo que nos explica la sociología tradicional es que hacen falta microdatos, puerta a puerta, líderes de opinión, mucho pateo en el terreno. Y no veo ese trabajo tan fino actualmente de movilización como el que se hizo en otras elecciones como en las municipales de Barcelona por parte de Ada Colau, y que fue clave", explica Harguindeguy.

Ana Salazar, sin embargo, sí ha detectado algunas experiencias interesantes en esta precampaña para captar ese voto indefinido de la abstención. "Quizá Adelante Andalucía está planteando esa pelea por ampliar el voto. Sobre todo a las cohortes de edad más jóvenes, los primeros votantes", resume. Como experiencias destaca la campaña del "gafas" de José Ignacio García, el vídeo difundido por la socialista María Márquez o la campaña on line de Juanma Moreno.