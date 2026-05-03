El metro de Sevilla llegará a Entrenúcleos, Tomares y Bormujos: las promesas de Juanma Moreno para el Aljarafe

El inicio de las obras de la línea 3 del metro de Sevilla, cofinanciadas entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, es uno de los proyectos que figuran destacados en el balance de gestión de Juanma Moreno en la provincia de Sevilla. Las obras de la primera fase en marcha no terminarán hasta 2030 pero en paralelo se están realizando los estudios del tramo norte (aún en proyecto) y de la línea 2 que debe llegar hasta Sevilla Este y para la que aún no hay fecha.

En su programa electoral del 17M el PP se ha comprometido a continuar los proyectos que están ahora en marcha hasta de la línea 3, a licitar la zona sur hasta Valme y a culminar los trabajos de redacción del trazado hasta Sevilla Este. Es decir, en líneas generales, lo programado ya por la Consejería de Fomento.

Pero Juanma Moreno tiene la mirada puesta en municipios del Aljarafe como Dos Hermanas, Bormujos o Tomares. Y en ellos centra los nuevos compromisos expuestos en su programa y presentados este domingo en un breve acto en Entrenúcleos, una de las grandes zonas de desarrollo urbano de Sevilla.

Moreno, concretamente, ha anunciado que atenderá la reivindicación de los municipios del Aljarafe incorporando un nuevo ramal en la línea 1 que conecte por un lado el metro desde Mairena del Aljarafe hasta Tomares y Bormujos y por el otro lado hasta Entrenúcleos, donde está previsto que puedan llegar a residir 90.000 personas.

En el programa, no obstante, no hay referencia alguna a la otra gran reivindicación del Aljarafe sevillano que es una revisión del trazado de la futura línea 2 de forma que se adentre más en distintos municipios metropolitanos hasta llegar a Sanlúcar la mayor, una reivindicación abanderada por la Diputación de Sevilla. Ni tampoco a una ampliación de la línea 3 como reclama el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, para que llegue al polígono Industrial La Isla y al Parque Empresarial Megapark, en el que trabajan más de 30.000 personas de la ciudad y del área metropolitana"

Más unidades para evitar atascos

En su programa electoral y en su atención a los medios en Dos Hermanas, el candidato del PP también ha subrayado el compromiso de ejecutar el anuncio ya realizado durante esta legislatura de incorporar cinco vehículos más a la línea 1 para resolver los problemas de saturación existente.