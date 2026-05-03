Nueva bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud: 44 especialidades y cambios en el sistema desde este lunes

El Servicio Andaluz de Salud estrena este lunes 4 de mayo el nuevo sistema de bolsa de empleo pactado con los sindicatos con el objetivo de agilizar las contrataciones, dar criterios objetivos y seguridad jurídica a los profesionales y favorecer la cobertura inmediata de bajas y vacantes. El objetivo es que esta bolsa única se pueda usar de cara a las contrataciones del plan de verano del SAS.

La nueva bolsa de empleo estará abierta durante diez díaz, hasta el próximo 15 de mayo. Durante ese tiempo los profesionales podrán inscribirse en alguna de las 44 especialidades distintas que se ofertan para aspirar a una plaza en hospitales y centros de salud.

Cuáles son las 44 especialidades de la oferta de empleo del SAS

Entre las 44 especialidades que se ofertan destacan por el volumen de aspirantes las de Podología, Técnico especialista en Anatomía Patológica, Técnico especialista en Medicina Nuclear, Técnico especialista en Radiodiagnóstico y en Radioterapia.

Además de las especialidades reseñadas, están la de Técnico superior en Nutrición y Control de Alimentos; Técnico especialista en Documentación Sanitaria; Técnico especialista en Laboratorio; Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería; Técnico en Farmacia; Técnico en Función Administrativa; Técnico medio en Función Administrativa e Ingeniero Superior y Técnico.

Continúa el listado de especialidades con el Técnico de Salud en Educación para la Salud y Participación Comunitaria; Técnico de Salud en Sanidad Ambiental; Técnico en Gestión Documental, Biblioteca y Archivo; Técnico de Promoción en Donación de Sangre; Técnico Superior PRL, Ergonomía y Psicosociología aplicada; Técnico Superior PRL Higiene Industrial; Técnico Superior PRL Seguridad en el Trabajo; Trabajador social; Administrativo; Auxiliar Administrativo y Técnico especialista Electromedicina.

La lista la completan las especialidades de Técnico especialista en Informática; Técnico especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales; Técnico intermedio en Prevención de Riesgos Laborales; Técnico superior en Alojamiento; Cocinero; Técnico de Mantenimiento, Obras y Albañilería; Técnico de Mantenimiento, Acabados y Construcción; Técnico de Mantenimiento, Madera y Mueble; Celador-conductor; Monitor; Personal de Oficio Costurera; Personal de Oficio Peluquero; Telefonista; Celador; Limpiador; Peón; Pinche y Personal de Lavandería y Planchado.

Novedades del sistema

Entre las principales novedades de este nuevo modelo está la facilitación de la incorporación de los profesionales y la actualización de sus méritos. Además, busca evitar la fuga de sanitarios a otras comunidades o el extranjero y agilizar la cobertura de las vacantes y las bajas en los centros hospitalarios y los ambulatorios ante el actual déficit de profesionales que padece el SAS.

El nuevo sistema simplifica y ordena el baremo de méritos aportando "reglas claras". Por ejemplo, una enfermera que en 2025 hizo nuevos cursos o incluso superaba un examen de oposición, no tenía la certeza de que se valoraran y esos nuevos puntos tardaban entre dos y tres años en incorporarse a los listados. Ahora, los méritos que se incorporan a la bolsa se valoran de forma homogénea y coherente, evitando largas esperas y situaciones de incertidumbre.

Estos méritos tampoco caducan, ni deben presentarse reiteradamente, ya que se conservan y pueden reutilizarse para otros procedimientos, como la participación en la OEP o en la carrera profesional, lo que supone un importante avance hacia una gestión más eficiente y digitalizada de los recursos humanos del SAS. Por ejemplo, un TCAE no tiene que volver a subir su título o contratos antiguos si, además de inscribirse en bolsa quiere presentarse a una OEP, o incluso cuando supere el proceso selectivo, para su progresión en la carrera profesional.

Además, el nuevo sistema valora las calificaciones obtenidas en las OEP, incluso cuando no se consigue plaza. Se incentiva así la participación, reconociendo el mérito y la preparación de quienes aspiran a un empleo estable en el sistema sanitario público andaluz.

Otra de las novedades relevantes es la "regulación clara" del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales. Con el anterior sistema, si un centro necesitaba una enfermera y agotaba las personas disponibles en bolsa, tenía que publicar una convocatoria específica cuya tramitación y resolución podía tardar meses.

Uno de los puntos con más relevancia para el sector es los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia. Se permitirá la inscripción anticipada durante el último año de residencia, facilitando así una planificación más eficaz de la cobertura asistencial, especialmente en periodos críticos como el verano. E

El pacto incorpora, además, medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. Por primera vez, se regula que se determinen los puestos que están adaptados, garantizándose alcanzar al menos el 2%. Antes un celador con discapacidad intelectual podía ser seleccionado para un puesto que no podía ser adaptado, por lo que en muchos casos renunciaba y perdía la oportunidad de ser seleccionado para otro puesto que sí lo estaba.