De los memes de Bandolero al nuevo andalucismo a las puertas del 17M: "Ahora vende poner 'Andalucía' en el nombre del partido"

Los andaluces han reaccionado frente a esos chuflas, malajes y vainas que los denostaban. Ya no les da lache mostrarse tal cual son, y las redes sociales están empetás de contenidos con un marcado carácter identitario. En Instagram se oyen las vocales abiertas de Jaén, el ceceo gaditano, los "miarmas" típicos de Sevilla. Y a las puertas de las elecciones del próximo 17 de mayo, el andalucismo parece haber resurgido entre esa generación que creció tocando el himno con la flauta cada 28-F, la que hizo bromas con Bandolero y se entretenía viendo a Manu Sánchez. Gloria bendita.

Esta ola surgió "con aquellas cuentas de memes andaluces hace unos ocho o diez años", según apunta Manu Rodríguez, consultor político y de innovación social en Cámara Cívica. "Ahí se empezó a articular un lenguaje común lleno de elementos que aún se mantienen en la conversación digital. Entre ellos, algunos símbolos del folclore andaluz, personajes históricos o literarios -como Boabdil o Lorca-, personalidades feministas destacadas -como María Zambrano-, el uso del humor o de los diferentes acentos propios de esta tierra", enumera Rodríguez.

"Se ha perdido esa vergüenza de ser andaluz. La gente joven se muestra ahora sin complejos gracias en parte al trabajo previo que vienen haciendo generaciones anteriores", explicó recientemente Ana Salazar, politóloga y presidenta de ACOP, a este periódico. "En ello influyen muchos factores, como sacudirnos los complejos que teníamos fuera de nuestra tierra o la educación pública, en la que muchos han mamado simbología cada Día de Andalucía".

"Recibí comentarios negativos por mi acento"

"Al principio recibía lo más horroroso de comentarios negativos por mi acento. Muchos pensaban que los andaluces solo podíamos ser bufones, nada de hablar de literatura o de lengua", confiesa la filóloga Carmen Amores, con cerca de 200.000 seguidores en Instagram. "Ahora percibo menos odio, y me apoya gente de Barcelona, Madrid o de otros países, porque han visto que puedo divulgar sobre estos temas con un deje que es parte de mí. Pero ha sido un trabajo de cuatro años para hacerme respetar".

Ese desprecio inicial de algunos no amedrentó a esta barbateña. Todo lo contrario: "Comencé de hecho con los vídeos porque veía que la figura del andaluz se equiparaba siempre a la de payaso, y quería reivindicar ese andaluz que trata temas serios", afirma Amores. Y como ella, otros tantos: "Desde la pandemia veo a muchos creadores de contenido que también siguen esta corriente", señala.

"En redes parece que la gente está echando cabeza y mirando por lo nuestro", apunta por su parte Fran, al frente de la cuenta Zestáperdiendo, dedicada a divulgar palabras típicas de las hablas andaluzas. "Hay muchos poniendo en valor nuestras raíces, y dándose cuenta de que si no somos nosotros los que miramos por nuestra tierra, no lo hará nadie", subraya este algecireño con decenas de miles de seguidores.

De las redes sociales a la política

Pero no solo en Instagram, Twitter o TikTok: "Se está empezando a extender esto mismo a mundos como el cine o los medios de comunicación, donde se oye a gente ceceando. Creo que nos estamos creyendo y respetando más a nosotros mismos", destaca Carmen Amores. "Desde mi punto de vista, esta nueva corriente andalucista también existe a nivel de sociedad, más allá de las redes sociales", opina Fran, de Zestáperdiendo.

Y de las pantallas a los mítines: "Ahora mismo vende tener la palabra 'Andalucía' en el nombre, y varios partidos la han puesto, de hecho. No hay mejor indicador que ese para ver que todo esto ha traspasado y que tiene su peso en a la hora de construir discursos políticos", ejemplifica Manu Rodríguez, director de Cámara Cívica. "Al final ese orgullo frente al rechazo y la andalufobia, esa lucha contra la uniformidad, ha traído una reivindicación de lo andaluz que ha permeado en la política".

Pero ¿cómo de presente estará en el debate de cara a las próximas autonómicas? Para expertos como el propio Rodríguez, "indudablemente va a estar". "Pero sospecho que no habrá solo un debate identitario. También se hablará de políticas públicas: el PP intentará reforzar su posición a través de datos económicos, mientras que partidos como el PSOE pondrán sobre la mesa el estado de la sanidad".