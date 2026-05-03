Las víctimas de violencia de género en Andalucía se elevan a 36.785 en un año: el TSJA insta a "crear una auténtica conciencia social de reproche"

Las denuncias relacionadas con violencia sobre la mujer aumentaron en Andalucía un 2,9% en 2025 con respecto al año anterior. En total fueron 41.316 las que recibieron los juzgados andaluces competentes en la materia. El TSJA ha cifrado el número de víctimas en 36.785 mujeres. La mayoría de ellas son españolas. Concretamente, un 73%. El resto, por ende, son extranjeras (27%).

Cabe destacar que, según datos extraídos de la Memoria anual del TSJA, se pidieron 9.372 órdenes de protección, de las que se aprobaron 7.263 (un 77%). Además, se resalta un aumento en la utilización de la dispensa de no declarar contra la pareja o expareja. Se acogieron a ella un 8% de las denunciantes (2.941), un 3% más con respecto al año anterior, cuando la utilizaron un 5% de las víctimas.

El TSJA refleja que, "como se puede apreciar en los datos, la agresiones en el seno de las relaciones de pareja están lejos de desaparecer. No podemos bajar la guardia ni escatimar esfuerzos en la lucha contra la violencia machista para evita resultados fatales".

De la misma manera, el órgano presidido por Lorenzo del Río expone en su memoria anual que el poder judicial debe "exteriorizar sin fisuras que está siempre al lado de las víctimas y preocupado por esta lacra, conscientes de que se trata de una problemática de muy difícil erradicación, pero siempre motivo de especial preocupación y esfuerzo".

Una auténtica conciencia social de reproche

El TSJA cree que desde el poder judicial deben seguird esforzándose "en crear una auténtica conciencia social de reproche, muy necesario también en las generaciones jóvenes".

Asimismo, la memoria refleja una "clara necesidad de actuar con intensidad en distintos campos". Insiste en trabajar en la "prevención", "potenciar los aspectos psicológicos asistenciales, sociales y educaciones, así como seguir mejorando la capacidad predictiva en las causas de violencia machista".

En esta línea, se piensa que "es importante perfeccionar todo lo posible el seguimiento integral de cada caso de violencia de género, recopilando y compartiendo información en tiempo real procedente de todos los cuerpos policiales, así como de los servicios sociales y los órganos judiciales". Además, "es necesario aumentar el porcentaje de Ayuntamientos que suscriban protocolos de colaboración policial con las Fuerzas y Seguridad del Estado, así como su integración en el sistema VioGén, medida que implica un salto cualitativo en la protección de las víctimas y en la mayor coordinación posible entre todos los agentes implicados".

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Para el TSJA, el tiempo "es vital". "Cuando una víctima hay acceso inmediato al historial, a las medidas cautelares vigentes, al nivel de riesgo, etc., lo que permite una detección temprana de los factores de riesgo, de la probabilidad de reincidencia del agresor y del potencial homicida, así como la asignación de los recursos inmediatos y necesarios para garantizar que todas las víctimas reciban atención y protección".