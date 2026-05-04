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Debate electoral de Andalucía 2026, en directo: última hora de Juanma Moreno, María Jesús Montero y el resto de candidatos

RTVE Andalucía celebra el debate electoral con los candidatos de PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que podrá seguirse en directo con la señal de TVE

El Correo

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Sevilla

RTVE Andalucía organiza este lunes, 4 de mayo, el primer debate de las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 17 de mayo, un encuentro a cinco entre los números uno de las fuerzas políticas con grupo parlamentario que concurren a los comicios.

DIRECTO | Debate en TVE entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía / El Correo

En el debate participarán Juan Manuel Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García Sánchez (Adelante Andalucía), en una cita moderada por Xabier Fortes y Laura Clavero.

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El encuentro comenzará a las 21:45 horas, tras el Telediario 2, y podrá seguirse en directo en La 1 en Andalucía, el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. Este medio también lo emitirá en directo con la señal de TVE.

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